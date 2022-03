Festa della donna tra incontri, spettacoli e feste: si parte col convegno di Spi Cgil e Ausl

In occasione della Festa Internazionale della Donna, lo Spi Cgil di Parma, grazie alla collaborazione di tutte le sedi territoriali, ha messo a punto un ampio e variegato cartellone di iniziative, tra convegni, tavole rotonde, spettacoli e momenti di pura festa. “Ripartiamo dalle donne” è lo slogan scelto per raccogliere tutte queste iniziative che dopo due anni di pandemia si svolgeranno finalmente in presenza. Per tutti gli eventi sarà richiesta l’esibizione del Green Pass.

A Parma in particolare, mercoledì 9 marzo alle 9.30, all’Hotel Parma e Congressi (via Emilia Ovest, 281) si terrà il convegno “Un consultorio per ogni età – Percorsi di salute per le donne in menopausa”, in collaborazione con Azienda USL Parma.

Introduzione di Valentina Anelli, segretaria generale SPI Cgil Parma; intervengono: Carla Verrotti, direttrice UOC Salute Donna, Azienda Usl Parma con la “Presentazione spazio menopausa nei consultori familiari”; Maria Paola Sgarabotto, dirigente medico UOC Salute Donna, Azienda Usl Parma con un approfondimento su“Quali possibilità terapeutiche e scelte personalizzate”; Monica Bertelli, dirigente medico UOC Salute Donna, Azienda Usl Parma che parlerà de “Il progetto spazio menopausa per la donne”; Barbara Bruni, dirigente UOS Psicologia della salute, Clinica e di Comunità Azienda Usl Parma, con una relazione su “Emozioni ad ogni età, quali luoghi e percorsi di sostegno in menopausa”.

Conclude la mattinata Barbara Lori, assessora Regione Emilia-Romagna con delega alle Pari Opportunità. L’evento è ad ingresso libero, previa prenotazione al 3480158084 ma sarà anche trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook SPI CGIL Parma.