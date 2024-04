Festa della Liberazione, le modifiche alla viabilità

In occasione delle celebrazioni per il 79° anniversario della Festa della Liberazione e per il concerto in piazza Garibaldi del 25 aprile sono previste alcunemodifiche alla viabilità.

Giovedì 25 aprile, dalle ore 8 alle ore 13 (per la deposizione delle corone): divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati in borgo del Parmigianino, dal civico 1/a via Melloni e in via Melloni, tratto da via Cavour ai civici 4/a - 1/b.

Dalle 8 del 21 alle 24 del 26 aprile divieto di circolazione in piazza Garibaldi, lato Sud adiacente intersezione di strada Farini. In piazza Garibaldi restringimenti di carreggiata (per operazioni di installazione e disinstallazione allestimenti area concerto).

Dalle 00:00 del 22 alle 12 del 26 aprile istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata e relativa destituzione nelle rastrelliere portabiciclette poste su tutta l’area pedonale di Piazza Garibaldi.

Dalle 6.30 di giovedì 25 alle 3 di venerdì 26 aprile (e comunque fino a cessate esigenze)

In piazza Garibaldi: divieto di circolazione e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli con esclusione dei mezzi di soccorso d’emergenza ed antincendio. Dalle 18, in previsione del concerto, verranno svolte le operazioni di bonifica dell’area da parte delle Forze dell’Ordine: l’accesso ai pedoni sarà nuovamente consentito (dopo i controlli di sicurezza) indicativamente dalle 19, dagli ingressi di via Cavour e via Mazzini.

Divieto di circolazione per tutti i veicoli e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli (compresi taxi) nei seguenti tratti stradali: strada Mazzini, dall’incrocio con strada Garibaldi/strada Cavestro (esclusa) a piazza Garibaldi; strada della Repubblica, da piazza Garibaldi all’incrocio con strada XXII luglio / strada Cairoli (esclusa).

In strada Cavour, tratto adiacente piazza Garibaldi: destituzione della corsia preferenziale di strada della Repubblica, viale Toscanini e viale Mariotti e contestuale spegnimento del sistema di rilevamento elettronico dei transiti.

Destituzione del sistema di rilevamento elettronico dei transiti in area pedonale in via N. Sauro e borgo Tommasini. Spostamento dell’attuale area di stazionamento taxi di strada Mazzini (da piazza Garibaldi a strada Cavestro) in strada alla Pilotta (area antistante incrocio ponte Verdi, viale Toschi, viale Mariotti) e viale Toschi.

In strada alla Pilotta: divieto di fermata eccetto taxi e invalidi. In strada dell’Università, tratto da strada Cavestro a piazza Garibaldi: divieto di circolazione e contestuale divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati eccetto veicoli autorizzati per l’organizzazione.

In borgo Palmia sarà consentito il transito ai residenti delle Z.T.L. 1 e 2.

In borgo S.Vitale: divieto di circolazione eccetto veicoli diretti all’Hotel Button e residenti del tratto. In strada Farini, da borgo Palmia a piazza Garibaldi: divieto di circolazione.

Istituzione del senso unico alternato con precedenza secondo il senso di marcia già esistente per i seguenti tratti stradali: borgo Leon D’oro; borgo XX Marzo, da strada della Repubblica a borgo Leon d’Oro; borgo Bruno Longhi, da strada della Repubblica a borgo Leon d’Oro; borgo Giacomo Tommasini, da strada Della Repubblica a borgo S. Chiara.

In piazzale Cervi, dalle 10 del 25 aprile fino a cessate esigenze, istituzione del divieto di circolazione per il passaggio del corteo commemorativo nel seguente percorso: piazzale S. Croce - strada D’Azeglio - ponte di Mezzo - strada Mazzini - strada Garibaldi - via Melloni - borgo del Parmigianino - strada Cavour - piazza Garibaldi.

Dalle 10 del 25 aprile alle 3 del 26 (e comunque fino a cessate esigenze) divieto di circolazione e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in strada Mazzini, da via Oberdan a strada Cavestro. In strada Garibaldi, da strada Mazzini a via Melloni (quest’ultimo incrocio escluso): divieto di circolazione eccetto veicoli diretti agli alberghi e del senso unico alternato sulle strade afferenti.

Inversione del senso di marcia per i seguenti tratti stradali: via Oberdan (nuova direzione Nord - Sud); strada dell’Università, tratto compreso tra via Oberdan e strada Cavestro (nuova direzione di Ovest - Est).

L’Azienda TEP SpA provvederà alla deviazione dei bus interessati, dando opportuna comunicazione dei percorsi alternativi delle linee di trasporto pubblico locale alla cittadinanza. Sarà consentito l’accesso ai veicoli adibiti a servizi di Polizia, antincendio e pronto soccorso.