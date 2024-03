Festa delle donne, la polemica della Lega: “Dal Carroccio interventi concreti, no agli scioperi per le donne”

“Lega e Centrodestra arrivano all’appuntamento dell’8 marzo soddisfatti delle misure messe in atto in questi anni di Governo in favore delle donne, per i loro diritti e la loro autonomia.

Curiosa invece l’iniziativa, subito sposata dalla sinistra, di indire uno sciopero generale proprio l’8 marzo contro i femminicidi, per la parità di genere e la parità salariale. Non è con uno sciopero generale che si aiutano le donne, tanto più che questo creerà disservizi a danno anche di tante lavoratrici e mamme". Così Laura Cavandoli, deputata della Lega eletta a Parma.

"Abbiamo voluto e ottenuto risultati per l’indipendenza economica delle donne come la decontribuzione per le mamme lavoratrici, l’aumento dei fondi per l’imprenditoria femminile, il microcredito di libertà per donne vittime di violenza e il reddito di libertà reso strutturale.

Siamo poi intervenuti con misure come l’assegno unico, l’incremento dei congedi parentali paritari, l’assegno di inclusione e rafforzando il codice rosso. La dignità delle donne non passa dagli slogan e dagli asterischi, ma dalla difesa di quelle tante ragazze e bambine immigrate costrette a matrimoni combinati o a coprirsi il volto con un velo, e, ancora, da un convinto no al business dello sfruttamento delle donne come nell’utero in affitto. La Lega e io vogliamo ribadire con forza che solo con interventi concreti si possono garantire libertà e dignità della donna come antidoti efficaci a qualunque forma di violenza o discriminazione: meno mimose più rispetto”.