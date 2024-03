Festa delle Donne: stand dei carabinieri a sostegno di ogni vittima di violenza

Continua la campagna di sensibilizzazione da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Parma contro la violenza di genere. È “violenza contro le donne” ogni atto di violenza fondata sul genere che provochi un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà. Così recita l’articolo 1 della dichiarazione ONU sull’eliminazione della violenza contro le donne. Informare e sensibilizzare sono le parole d’ordine dell’iniziativa dell’Arma dei Carabinieri di Parma che per la giornata di oggi sarà presente, in P.le Picelli e per quella di domani in P.le Corridoni con un gazebo allestito per la campagna informativa sul tema della violenza domestica. In occasione della “Giornata Internazionale della donna”, i Carabinieri del Comando Provinciale di Parma, con questa iniziativa di “prossimità”, che si affianca alla quotidiana attività dei 36 presidi dislocati in Provincia, sono a disposizione della cittadinanza per informazioni, chiarimenti e per distribuire materiale informativo sui tipi di violenza (domestica, fisica, psicologica, sessuale, economica e stalking) e numeri a cui rivolgersi per ottenere aiuto.