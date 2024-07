Cibo, eventi e musica nella serata evento a Monticelli

Grande successo ieri sera per l'atteso evento del Marabu’ Celebration che, per la prima volta in territorio parmense, ha fatto tappa nella cittadina termale. Nella centrale Piazza Fornia una serata all'insegna della grande musica degli anni '80 e '90 realizzata dal Centro Commerciale Naturale "Monticelli da vivere" gestito da S.T.S CAT, Centro Assistenza Tecnica di Ascom Parma, con il contributo del Comune di Montechiarugolo e la collaborazione dei commercianti del paese con stand e street food.



Tra gli eventi della serata anche l'assegnazione del "Premio Speciale” a Gianni Bella per celebrare la carriera del cantautore italiano, concittadino di Monticelli Terme, che con la sua carriera ha segnato la storia della musica italiana.





“Gli eventi estivi che ogni anno organizziamo, cercando di proporre sempre nuove idee e di rinnovare le manifestazioni ormai consolidate, offrono occasioni di svago per la cittadinanza e i visitatori e rivestono un ruolo fondamentale nella promozione del nostro territorio. Per questa serata ringraziamo Ascom, i commercianti del Centro Commerciale Naturale Monticelli da Vivere, i volontari e i partner per l’importante collaborazione e l’apporto fornito, in grado di supportare il commercio di vicinato e promuovere Monticelli ed il territorio comunale" dichiara Daniele Friggeri, sindaco del Comune di Montechiarugolo.