Festival della Sostenibilità, tavola rotonda "Imprenditorialità sociale ed impact investing"

Festival della Sostenibilità. L’Assessora Nicoletta Paci ha partecipato oggi alla tavola rotonda: “Imprenditorialità sociale ed impact investing. Casi concreti e focus sulle pari opportunità”. La tavola rotonda si è svolta nell’ambito del Festival dello Sviluppo sostenibile di Parma 2020 - evento promosso in tutta Italia - e che, a Parma, è realizzato in collaborazione con l’Università di Parma.

Il Festival dello Sviluppo Sostenibile (22 settembre – 8 ottobre) è la più grande iniziativa italiana per sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni ed istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale ed ambientale, e realizzare un cambiamento culturale e politico che consenta all’Italia di attuare l’Agenda 2030 dell’ONU e i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile.

A Parma il Festival si inserisce all’interno degli eventi di Parma Capitale della Cultura Italiana 2020+21, ed è organizzato da Università di Parma e realizzato con sostegno del Comune di Parma.

La tavola rotonda “Imprenditorialità sociale ed impact investing. Casi concreti e focus sulle pari opportunità” è stata occasione di dialogo, confronto ed approfondimenti.

Il contesto creato dal Covid-19 ha reso ancora più evidente e profonda la necessità di intervenire a favore delle categorie più deboli e delle pari opportunità, adottando nuove forme di imprenditorialità, in particolare femminile, nuovi strumenti finanziari e d’intervento sociale.

La tavola rotonda è stata l’occasione per fare conoscere innovative forme di finanziamento quali ad esempio l’equity crowd funding e diverse imprese sociali a forte impatto, alcune delle quali avviate durante il “lock down” a dimostrazione della forza imprenditoriale del terzo settore e della sua capacità di creare nuova occupazione. Ed è stata un'occasione per esaminare strategie incisive per conseguire un significativo progresso nella lotta per le pari opportunità. L’Assessora Paci ha illustrato gli indirizzi strategici ed i più significativi progetti avvitati dal Comune di Parma in un confronto a più voci.

Hanno partecipato alla tavola rotonda, oltre all'Assessorea Paci, anche Paola Caporossi, Direttore, Vicepresidente e Fondatrice Fondazione Etica; Michele D'Alena, Responsabile ufficio immaginazione civica, Fondazione Innovazione Urbana Bologna; Federico Disegni, Direttore Generale Homes4All; Mauro Del Barba, Presidente Assobenefit; Matteo Mannino, Co – fondatore glocalworking.com; Stefano Rossi, Country Manager Italia LITA.co. Ha moderato Samir de Chadarevian, del Comitato Festival dello Sviluppo Sostenibile di Parma.