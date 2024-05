Festival dello Sviluppo Sostenibile ASviS tra convegni, film, workshop

Dal 13 al 18 maggio su il sipario per il Festival dello Sviluppo Sostenibile ASviS Parma: sei giorni di appuntamenti su temi ambientali, economici e sociali, sempre tenendo come filo rosso la sostenibilità e l’Agenda 2030 ONU, il piano d’azione sottoscritto nel 2015 da 193 paesi delle Nazioni Unite tra cui l’Italia.

A Parma il Festival è organizzato da Università di Parma, Comune di Parma e On/Off APS, con la collaborazione e il supporto di numerosi partner.

In programma una trentina di eventi per ragionare sul futuro della sostenibilità, in un’Europa alla soglia delle elezioni e in un mondo pericolosamente vicino a un conflitto esteso.

Questa mattina al ParmaUniverCity Info Point la presentazione, con interventi del Rettore Paolo Martelli, dell’Assessore alla Sostenibilità Ambientale, Energetica e alla Mobilità del Comune di Parma Gianluca Borghi, di Ximena Malaga Palacio, Manager di Sostenibilità, Progetti e Finanza di On/Off APS, e dell’organizzatore del Festival per l’Ateneo Alessio Malcevschi. Nel corso dell’incontro ha preso la parola anche l’Assessora alla Partecipazione, Associazionismo, Quartieri del Comune di Parma Daria Jacopozzi.

Come mettere in moto la sostenibilità: il principio di azione e relazione il claim scelto quest’anno per il festival cittadino, per sottolineare il fatto che per guardare a un futuro davvero sostenibile occorre avere una visione condivisa basata sulla fiducia reciproca e la pace: l’unica in grado di sviluppare non solo nuove politiche e differenti modelli di sviluppo ma anche una nuova cultura della sostenibilità che non può essere disgiunta da un’etica della sostenibilità, attenta a non lasciare indietro nessuna e nessuno.

Con il suo ricco programma di eventi il Festival di Parma vuole essere un’occasione di confronto e di approfondimento diffuso su tematiche la cui urgenza è evidente, non solo per il futuro ma per il presente. Obiettivo ultimo è quello di incoraggiare sempre più processi partecipativi basati su un senso di responsabilità comune per affrontare, insieme, le sfide di un mondo in profonda trasformazione a livello non solo ambientale ma anche economico e sociale.

L’apertura ufficiale è prevista per lunedì 13 maggio alle 11 nell’Aula Magna dell’Università di Parma. Saranno presenti il Rettore Paolo Martelli, l’Assessore Gianluca Borghi e Pierluigi Stefanini, Presidente dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), promotrice del Festival nazionale. Nel corso dell’incontro, che sarà anche trasmesso in diretta streaming sul Canale YouTube dell’Università di Parma, introdurranno i contenuti delle sei giornate di iniziative Alessio Malcevschi e Ximena Malaga Palacio.

Il Festival continuerà poi con una serie di appuntamenti aperti a tutte e a tutti: dai convegni alle proiezioni di film, dai seminari ai laboratori, e poi incontri con studentesse e studenti delle scuole superiori, presentazioni di installazioni artistiche, escursioni nei boschi, presentazioni di libri, aperitivi sostenibili e molto altro ancora.