Ecco i festival e gli eventi da non perdere del mese di settembre

Cosa fare a Parma nel mese di settembre? Ecco i festival e gli eventi a Parma e provincia da non perdere nel mese di settembre. Una piccola guida per voi lettrici e lettori. Sarà un mese davvero ricco di appuntamenti: spettacoli teatrali, circo, incontri culturali, festival enogastronomici e concerti.

Tutti Matti per Colorno: dall'1 al 3 settembre il primo week end

Oltre al Cirque Bidon, con gli spettacoli in scena fino a domenica 3 settembre è un weekend che si preannuncia pieno di sorprese, di spettacoli imperdibili e di concerti trascinanti: in prima nazionale arrivano dalla Catalogna i folli e talentuosi clown Los Galindos con il nuovissimo e caustico MDR - mort du rire / Morto dal ridere, che farà letteralmente morire dal ridere il pubblico - dai 12 anni; sempre in prima nazionale ma ormai di casa a Colorno la compagnia olandese De Stijle Want offrirà per la prima volta al pubblico italiano l’esperienza il nuovo The Greatest Show on Earth. Tutti Matti per Colorno si terrà anche nel weekend da venerdì 8 a domenica 10 settembre. (TUTTE LE INFORMAZIONI)

Festival del Prosciutto a Langhirano: dall'1 al 3 settembre, si parte con Lorella Cuccarini

Il Festival del Prosciutto di Parma, giunto alla XXVI edizione, torna dall’1 al 3 settembre a Langhirano, con un programma ricco di iniziative, per celebrare il Prosciutto di Parma e andare alla scoperta di questa eccellenza alimentare. Si parte venerdì 1 settembre alle ore 18:30 con l’evento inaugurale: anche quest’anno, al taglio del nastro, la presentatrice e madrina del Festival Francesca Romana Barberini. Tra i protagonisti dell’inaugurazione ci sarà Lorella Cuccarini. Sabato 2 settembre si terrà il concerto di Fiorella Mannoia e Danilo Rea. (TUTTE LE INFORMAZIONI)

Salsomaggiore Street Food Festival: dall'8 al 10 settembre

Salsomaggiore Terme è pronta ad accogliere un'esplosione di sapori e profumi in un'esperienza gastronomica unica: la nuova edizione dell'attesissimo Street Food Festival è in arrivo dall’8 al 10 settembre prossimo. Per tre giorni i profumi del cibo di strada di qualità rallegreranno viale Romagnosi, Largo Roma e il centro storico della cittadina termale; a far da protagonista - oltre a una selezione del miglior street food della tradizione italiana e non -, birre artigianali, buona musica e tanto divertimento. (TUTTE LE INFORMAZIONI)

Re/Sister: il festival femminista dal 15 al 17 settembre

Seconda edizione del Festival RE/SISTER! che si terrà dal 15 al 17 settembre all’interno del Parco della Musica (ex Eridania) di Parma, organizzato dalla Casa delle Donne e dal Comune di Parma, con il sostegno di Regione Emilia-Romagna, Cariparma Crédit Agricole e Cooperativa Sociale Proges. LQuest’anno la giornata di inaugurazione sarà una grande festa con la parata di musica e danze delle Murga libre di Milano e Padova e, in serata, il concerto di Cristina Donà. Nel Centro di Produzione Musicale Arturo Toscanini inaugureranno inoltre le mostre della street artist afgana Shamasia Hassani e dell’artista fiorentina C_SKA_ART. (TUTTE LE INFORMAZIONI)

La fiera del fungo porcino a Borgotaro dal 16 al 24 settembre

La Fiera del fungo porcino IGP di Borgotaro, rinomato in tutto il mondo, quest’anno si tiene nei week-end 16-17 settembre e 23-24 settembre. Per questa 48esima edizione della fiera del fungo porcino, l’area cucina si troverà in Piazza XI febbraio, porta d’ingresso della fiera, dove per i due weekend i fornelli saranno accesi per ospitare showcooking e degustazioni gratuite. Ad affiancare lo straordinario fungo porcino Igp della Valtaro ci sarà anche il Mercato di Campagna Amica con i produttori agricoli di Coldiretti, uno spazio attrattivo, dove degustare e acquistare prodotti a km zero (TUTTE LE INFORMAZIONI)

Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto: dal 29 settembre al 1° ottobre

L’edizione 2023 sarà la 26sima della Fiera nazionale del fungo Porcino di Albareto e promette di portare in città appassionati, buongustai e intenditori. Appuntamento dal 29 settembre al 1° ottobre per un fine settimana “a tutto fungo”, fra stand enogastronomici, menu per esaltarne il sapore, musica, mostre ed eventi legati alla micologia, show cooking in collaborazione con l’Associazione Gastronomi Professionisti di Parma e laboratori per bambini. (TUTTE LE INFORMAZIONI)

ParmaJazz Frontiere Festival: dal 30 settembre al 25 novembre

ParmaJazz Frontiere Festival quest’anno torna nel suo titolo a giocare su parole e suggestioni e si chiamerà Movimenti, in piano sequenza a suggerire la continuità di un Festival che da sempre guarda al passato e al futuro prossimo con la stessa creatività. Fra le numerose location parmigiane coinvolte ricordiamo: la Casa della Musica, il Teatro Farnese, i Voltoni del Guazzatoio, l’Abbazia di Valserena, il Ridotto del Teatro Regio, l’Ape-Parma Museo, la Dallara Academy, la Galleria di San Ludovico e l’Associazione Remo Gaibazzi. (TUTTE LE INFORMAZIONI)