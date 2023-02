A Sanremo spunta Ciaramitaro. L'ex Parma: "In 20 anni di carriera mai tanta popolarità"

Aveva smesso di giocare da qualche anno e adesso ha ritrovato improvvisamente la notorietà. Lui è Maurizio Ciaramitaro, ex centrocampista del Parma con un discreto passato anche in Serie A. Grandi polmoni, ottimi inserimenti, buon fiuto del gol. La sua maglia ieri sera è spuntata all'Ariston di Sanremo durante il Festival. E' successo prima dell'esibizione del super ospite Peppino Di Capri. A quel punto le telecamere Rai hanno pescato uno spettatore mentre mostrava la maglia numero '14' del Trapani di Maurizio Ciaramitaro, ex centrocampista - tra le altre - anche di Palermo e Parma, dove era stato allenato da Stefano Pioli, l'attuale tecnico del Milan.

Ciaramitaro, classe 1982, oggi ha 41 anni. Vanta 375 partite in carriera (quasi tutte in Serie B). Ha appeso le scarpe al chiodo nel 2017. L'inquadratura improvvisa è stata fugace. Ma non è passata inosservata. In tanti già ieri sera hanno postato sui social il fermo immagine con la maglia di Ciaramitaro inquadrata. E questa mattina lo stesso Ciaramitaro ha commentato con ironia: "Diciamo che in 20 anni di carriera non avevo mai avuto questa popolarità..." con tanto di hashtag: "Follia a Sanremo!".