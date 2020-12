Festività natalizie 2020: variazioni nelle aperture dei servizi AUSL

La Direzione dell’AUSL informa i cittadini che in occasione delle prossime festività natalizie, in alcuni servizi territoriali vi saranno brevi interruzioni o variazioni ai consueti orari di apertura, in forma assolutamente ridotta rispetto agli altri anni, mentre funzioneranno a pieno regime, gli ospedali di Vaio e Borgotaro.

Ecco il dettaglio, per ciascun Distretto. Ogni informazione al riguardo è sempre aggiornata sul sito internet www.ausl.pr.it

DISTRETTO DI PARMA

Il Centro disturbi cognitivi di Parma nelle giornate del 24 e 31 dicembre è aperto fino alle 13.30.

Lo Spazio salute immigrati chiude nei giorni 4, 5, 11 e 12 gennaio.

La Pediatria di comunità di Parma nelle giornate del 24 e 31 dicembre è aperta solo al mattino.

Lo Spazio giovani è chiuso dal 24 dicembre al 6 gennaio, in caso di necessità è possibile rivolgersi ai Consultori familiari.

Lo Sportello unico-CUP della Casa della Salute di Colorno-Torrile il 24, 31 dicembre e il 5 gennaio è aperto fino alle 12.30.

I Consultori familiari della Casa della Salute Parma centro, della Casa della Salute Montanara, della Casa della Salute Colorno-Torrile e di Sorbolo-Mezzani nei giorni 24 e 31 dicembre sono aperti solo al mattino.

Il Centro Autismo e i Centri di Salute Mentale di Parma, il Centro Adolescenza e Giovane Età e gli ambulatori della Neurologia funzionale e riabilitativa nelle giornate del 24 e 31 dicembre sono aperti fino alle 14.

DISTRETTO DI FIDENZA

Nei giorni 24 e 31 dicembre, il Punto di accoglienza (PDA)dell'Ospedale di Vaio è aperto dalle 8 alle 13, mentre gli Uffici Amministrativi del Distretto e l'Ufficio Cartelle Cliniche dell'Ospedale di Vaio rimangono aperti dalle 9 alle 13.

DISTRETTO SUD-EST

Gli Sportelli unici-CUP delle Case della Salute di Langhirano, Collecchio e Traversetolo il 24 e il 31 dicembre sono aperti fino alle 13, lo Sportello di prenotazione e consegna referti della Casa della Salute di Monticelli è chiuso il 31 dicembre, mentre il 24 dicembre effettua solo l’attività di consegna referti.

L’Ufficio ausili per incontinenza (pannoloni) della Casa della Salute di Langhirano il 29 dicembre e il 5 gennaio è chiuso, in caso di necessità è possibile rivolgersi all’Ufficio protesica.

Il servizio di distribuzione presidi per diabetici delle Case della Salute di Collecchio e Langhirano il 24 e 31 dicembre sono aperti solo al mattino.

Il servizio di distribuzione diretta dei farmaci della Casa della Salute di Langhirano il 24 e 31 dicembre è aperto fino alle 14, mentre quello della Casa della Salute di Traversetolo è aperto fino alle 15.

Il servizio Salute Donna della Casa della Salute di Collecchio il 24 e 31 dicembre è chiuso.

Il Centro di Salute Mentale della Casa della Salute di Langhirano il 24 e 31 dicembre è aperto fino alle 14.

L’Ufficio invalidi e patenti della Casa della Salute di Langhirano il 24 dicembre è chiuso.

Il servizio prelievi TAO (terapia anticoagulante orale) della Casa della Salute di Monticelli il 31 dicembre è chiuso, in caso di necessità rivolgersi al punto prelievi della Casa della Salute di Traversetolo.

DISTRETTO VALLI TARO E CENO

Lo Sportello Unico-Cup di Fornovo il 24 e 31 dicembre è aperto fino alle 12.30.

L’ambulatorio del servizio Igiene Pubblica di Borgotaro è chiuso il 28 e 30 dicembre e il 4 gennaio.

Gli ambulatori del servizio di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza di Fornovo e Borgotaro, i giorni 24, 29 e 31 dicembre e 5 gennaio sono aperti fino alle 14.

Il servizio per le dipendenze patologiche di Borgotaro chiude il punto accoglienza nei giorni 23 e 30 dicembre.