Fidenza: dal 20 novembre al via i lavori all’acquedotto in via Esperanto

Lavori in corso sulla rete idrica di Fidenza: a partire da lunedì 20 novembre EmiliAmbiente sarà impegnata nel rifacimento di un tratto di linea dell’acquedotto e relativi allacci in via Esperanto. La viabilità subirà per questo alcune modifiche: nella prima fase del cantiere la strada sarà chiusa nel tratto compreso tra la rotatoria di via 4 Novembre e l’ingresso carraio del civico n°2; successivamente verrà riaperta a sensi alternati per consentire la prosecuzione dei lavori, che saranno completati entro la fine di novembre.

Eventuali sospensioni del servizio saranno comunicate ai residenti dei civici interessati con il necessario preavviso.

Per informazioni: www.emiliambiente.it, Numero Verde Segnalazione Guasti