Fidenza: ecco come sarà la nuova bretella in via Illica

E' stata presentato il progetto per la nuova bretella in via Illica a Fidenza, che ha ottenuto un finanziamento di 5 milioni di euro dalla Regione Emilia-Romagna. "Un'opera tanto attesa da Fidenza e Salso quanto complessa e costosa" commenta il sindaco di Fidenza Andrea Massari. "Regione e Provincia hanno dato priorità ad un intervento che migliorerà la qualità della vita alle due più grandi comunità della provincia finanziando con i Fondi di Sviluppo e Coesione.Il Comune di Fidenza può permettersi, oggi, di sostenere il corposo cofinanziamento grazie ad un bilancio risanato e solidissimo.

"Insieme al vicesindaco Davide Malvisi e all'assessore regionale Mobilità e Trasporti Andrea Corsini abbiamo illustrato il progetto che permetterà di risolvere un annoso problema per il traffico che provenendo da Salsomaggiore deve dirigersi verso Piacenza. Oggi queste 5/6 mila auto al giorno attraversano il quartiere Luce e sfruttano la vecchia circonvallazione, mentre con la nuova bretella di via Illica bypasseranno tutta la città.

Si tratta infatti di realizzare la prosecuzione ideale della tangenziale sud creando un collegamento diretto sulla via Emilia in direzione Piacenza. L'opera è stata finanziata, come confermato dall'assessore Corsini, con 5 milioni dalla Regione Emilia-Romagna su Fondi FSC programmati dalla Provincia di Parma, mentre il Comune di Fidenza metterà risorse proprie a completamento del budget necessario per 4,5 milioni di euro.

Il tracciato sarà costeggiato da un marciapiede e da un itinerario ciclopedonale da 2,5 m di larghezza e sarà rifatto tutto l'impianto di illuminazione pubblica.

Massima attenzione all'area tutelata del Parco dello Stirone, realizzando la connessione dei percorsi ciclabili urbani con il sistema degli argini fluviali. Su questo aspetto e sull'impatto paesaggistico/ambientale dell'opera è stato sviluppato nel 2021, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, un preliminare percorso partecipativo che ha coinvolto anche l'Ente Parchi"