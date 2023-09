Fidenza, i carabinieri scendono in campo per l'educazione dei giovani

Nel tardo pomeriggio di ieri si è tenuto a Fidenza, nella piazzetta compresa tra vicolo Antini e via del teatro (piazzetta del “Sambòt”), un incontro nell’ambito del progetto “Educativa di strada' avviato dall’amministrazione comunale in collaborazione con Asp Distretto di Fidenza.

Il focus group, condotto dai formatori dell’Università della strada - gruppo Abele - ha visto la presenza di numerosi partecipanti, non solo gli abitanti del quartiere, ma anche i rappresentanti dell’Amministrazione, gli operatori di prossimità e i carabinieri della compagnia di Fidenza. Nel corso del consesso sono stati trattati numerosi argomenti, in particolare le problematiche: relazionali giovanili e le loro difficoltà nel gestire le emozioni; dei giovani nei rapporti con la famiglia e nei rapporti con gli estranei.

Si è parlato inoltre della possibilità di avvicinare gruppi di giovani per renderli partecipi di programmi di apprendimento o attività extra curriculari e sportive che possono tenerli impegnati anche durante il periodo estivo; di come bisogna comportarsi quando un maggiorenne si relaziona ad un giovane minorenne, non accompagnato, e nello specifico le forze dell’ordine hanno dispensato numerosi consigli su come dialogare con i giovani, su come non bisogna cedere alle provocazioni.

I Carabinieri hanno consigliato i cittadini a segnalare le illegalità chiamando il 112, attivo h24 per ogni emergenza/esigenza. Questo primo focus group si è concluso sicuramente in maniera positiva con l’esposizione di numerose idee ed iniziative che saranno riprese nei successivi incontri e che vedranno coinvolti anche gli stessi giovani.