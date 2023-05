Fidenza: il Berenini ora consuma meno

Sono stati inaugurati ufficialmente stamattina i lavori di efficientamento energetico dell’Istituto Berenini di Fidenza, finanziati in parte con fondi regionali Por –Fesr e in parte con fondi della Provincia di Parma, per un milione e 880 mila euro. Alla cerimonia hanno partecipato per la Provincia di Parma: il Presidente Andrea Massari, il Delegato all’Edilizia scolastica Aldo Spina, il direttore dei Lavori geom. Aristide Vitali, per il Berenini il dirigente scolastico Ferdinando Crespi. “Questi lavori, conclusi in soli dodici mesi, mostrano una Provincia attiva e presente, attenta ai bisogni delle scuole e dell’ambiente, e anche al buon impiego delle risorse pubbliche - ha sottolineato il Presidente della Provincia Andrea Massari –ringraziamo i nostri tecnici per il buon lavoro svolto, che ha reso l’edificio molto più efficiente dal punto di vista energetico.” “Grazie al cappotto termico e ai nuovi serramenti, il consumo di energia dell’edificio sarà notevolmente ridotto - ha aggiunto il Delegato provinciale all’Edilizia scolastica Aldo Spina – si conferma l’impegno dell’Ente per migliorare le condizioni di vita e di lavoro all’interno delle nostre scuole.” “Ringrazio l’amministrazione provinciale tutta, il Presidente, l’assessore, i dirigenti, per la tempestività e l’efficienza di questo importante intervento, svolto nel rispetto delle esigenze didattiche dell’istituto, nelle modalità e nei tempi concordati” - ha affermato il dirigente scolastico Ferdinando Crespi. SCHEDA TECNICA Costo dell’intervento 1.880.000 euro, di cui 500.000 ottenuti partecipando al Bando POR-FESR 2014-2020 approvato dalla Regione Emilia Romagna, 880.000 euro finanziati dalla Provincia di Parma, 500.000 euro attraverso l’incentivo “Conto Termico GSE” richiesto e ottenuto dalla Provincia. I lavori, iniziati il 7 marzo 2022, sono finiti il 31 marzo 2023.