FIdenza, il neo Comandante Polfer Grittani incontra il sindaco Massari

Il sindaco Andrea Massari e il vicesindaco Davide Malvisi hanno incontrato sabato 16 dicembre, nella sala del Consiglio Comunale, il neo comandante del Distaccamento della Polizia Ferroviaria di Fidenza, vice ispettore Davide Grittani, per un primo incontro di conoscenza reciproca all'indomani della sua nomina. “Si è trattato di un incontro molto positivo – hanno commentato Sindaco e Vicesindaco – nel corso del quale abbiamo parlato delle peculiarità del nostro territorio e fatto il punto su tutte le tematiche riguardanti la sicurezza di Fidenza e della sua stazione ferroviaria”. L'incontro si è poi concluso con gli auguri per un buon lavoro rivolti al comandante Grittani a nome di tutta la Comunità di Fidenza. Laureato in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, prima di assumere questo nuovo Comando, il vice ispettore Grittani ha prestato servizio come capo turno delle Volanti della Questura di Parma presso l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Ben due le operazioni internazionali su territorio estero, alle quali ha partecipato in qualità di border officer, per il contrasto alla criminalità transfrontaliera e all'immigrazione clandestina alle dipendenze dell'Agenzia Governativa Europea Frontex.