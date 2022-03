Fidenza: in arrivo i nuovi distributori di sacchetti per la raccolta differenziata

A partire dalla fine di marzo, in diverse piazze di Fidenza, saranno collocati i nuovi distributori automatici per il ritiro dei kit di sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti. Non sarà più necessaria, dunque, la tradizionale consegna dei kit di sacchetti una volta all’anno, come accadeva in precedenza, ma i cittadini potranno ritirare in autonomia, tutto l’anno, con la propria tessera sanitaria, i nuovi sacchetti.



I distributori di sacchetti saranno collocati nelle seguenti vie e piazze del centro e dintorni:

1) via Malpeli

2) Via Tasso

3) Via Togliatti

4) Via Magellano

5) Via La Bionda

I nuovi distributori consentiranno di ritirare fino ad un massimo di due kit di sacchetti all’anno.

Basterà presentarsi al distributore con la propria tessera sanitaria in corso di validità, passarla sul lettore ottico e ritirare i sacchetti selezionati.



Per informazioni relative ai kit di sacchetti disponibili o sul servizio di raccolta rifiuti è possibile consultare il sito www.sandonnino.it, chiamare il numero verde: 800.608.077 oppure scaricare la app L’eco del borgo (App per iOs e Android).



“Lavoriamo per rendere sempre più efficace ed efficiente il servizio rifiuti a Fidenza – Afferma Enrico Menozzi, Direttore della San Donnino Multiservizi – trovando modalità innovative per avvicinarci ai cittadini e alle loro necessità, e ricercando soluzioni che abbiamo un impatto “leggero” anche dal punto gestionale”.



“A Fidenza la gestione dei rifiuti esige sempre rinnovate strategie – aggiunge l'assessore all'Ambiente Franco Amigoni - per incentivare, migliorare, e rendere sempre più agevole la raccolta differenziata. Questi nuovi distributori rappresentano la naturale evoluzione di un servizio fondamentale verso un modello che metta il cittadino nelle condizioni di gestire sempre più in autonomia e con semplicità il proprio impegno per difendere l'ambiente e il nostro territorio”.