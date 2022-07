Fidenza, l’Ausl cerca immobili in affitto per uffici e ambulatori del Dipartimento di Sanità Pubblica

L’Azienda Usl di Parma cerca immobili in affitto a Fidenza, Salsomaggiore o zone limitrofe da destinare a uffici e ambulatori del Dipartimento di Sanità Pubblica, in particolare per i Servizi di igiene, alimenti e nutrizione, prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro e veterinario. Per presentare le offerte c’è tempo fino alle ore 12 del 3 agosto. L’avviso con tutti i dettagli è disponibile nel sito www.ausl.pr.it, dove in home page si deve cliccare su “Bandi di gara e avvisi, concorsi, medicina convenzionata”, quindi su “Consulta i bandi di gara attivati dall’Azienda Usl di Parma”, “Bandi avvisi e procedure” e “Bandi di gara e avvisi attivi”.

CARATTERISTICHE E DURATA

Per il Servizio igiene e sanità pubblica e per il Servizio igiene alimenti e nutrizione occorrono circa 530 metri quadrati, suddivisi in 14 uffici (di cui 7 con postazione doppia), 4 ambulatori, 2 spogliatoi, magazzino materiali e sala da attesa per 10-20 persone.

Per il Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro occorrono circa 270 metri quadrati di superficie, necessari ad ospitare 9 uffici (di cui 4 con postazione doppia), 3 ambulatori ( di cui 1 di almeno 25 mq), spogliatoi, magazzino materiali e sala da attesa per 10-20 persone.

Per il Servizio veterinario la superficie necessaria è di circa 300 metri qaudrati per 12 uffici (di cui 4 con postazioni doppie), 1 ambulatorio (per cani e gatti, con accesso diretto dall’esterno), 2 spogliatoi, 2 magazzini materiali e sala da attesa per 10-20 persone.

Gli immobili devono essere in posizione facilmente raggiungibile, anche con i mezzi pubblici ed avere un parcheggio privato o pubblico gratuito per le 40 auto dei servizi. La durata del contratto di locazione è di 6 anni, rinnovabili per ulteriori 6-12.