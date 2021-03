Fidenza: la Pediatria di comunità si trasferisce temporaneamente alla Casa della Salute

Da mercoledì 17 marzo, il servizio lascia la sede di Vaio per essere operativo in via Mazzini n. 6/D. La Pediatria di Comunità dell’AUSL, da mercoledì 17 marzo lascia i locali del piano terra del corpo O dell’Ospedale di Vaio, per essere operativa alla Casa della Salute di Fidenza, in via Mazzini n. 6/D.

“Si tratta di un trasferimento temporaneo – spiega Andrea Deolmi, direttore del Distretto di Fidenza – utile a lasciare maggiori spazi a disposizione del centro vaccinale contro il coronavirus ora che ha aperto tutti i suoi sei ambulatori”.