Fidenza, lavori in via Marconi: le modifiche alla viabilità

Ultimo step di lavori per via Marconi dopo la realizzazione della pista ciclabile. Da lunedì 15 luglio si procederà a riasfaltare la strada che costeggia l’ingresso nord della stazione ferroviaria e il cimitero urbano, istituendo un senso unico di marcia nel tratto compreso tra via Bologna e via Otto Mulini. Dalle 8 alle 19 sarà infatti possibile percorrerla in entrata dalla tangenziale verso il centro, ma non il contrario; quindi per chi da Fidenza, uscendo dal sottopasso via Mazzini – Marconi, deve andare in tangenziale o verso l'autostrada deve passare da via Spessens.

Al fine di alleviare i disagi è stato concordato con la ditta esecutrice dei lavori la possibilità di riaprire al doppio senso di circolazione ogni giorno dalle 19 di sera alle 8 del mattino successivo.

Il cantiere avrà una durata indicativa di una decina di giorni.

Quest’ultimo intervento completa e mette in sicurezza il nuovo tratto ciclabile realizzato a partire dall’ingresso di ex Cip, costeggiando le aree ex Cip ed ex Carbochimica, per poi ricollegarsi con la pista ciclabile già esistente in via Martiri delle Carzole sul fronte dell’insediamento Bormioli.

Tutto ciò rappresenta un ulteriore tassello di quel sistema urbano attento ai temi della mobilità sostenibile che, con il completamento dell’asse est/ovest, e dopo avere realizzato quello nord/sud da Salso a San Michele Campagna, trasforma il centro di Fidenza in un hub ciclabile che davvero ha pochi eguali per una città della nostra dimensione.