Martedì 14 novembre Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, darà l’avvio alla presenza della stampa dei lavori per il sottopasso ferroviario di via Mascagni a Fidenza. L’opera consentirà la ricucitura del tessuto urbano tra la zona a sud delle linee ferroviarie Bologna – Milano convenzionale e Fidenza - Cremona e le aree a nord dei binari. L’intervento prevede inoltre la realizzazione di un secondo sottopasso e di una nuova viabilità composta da tre assi stradali.

Fidenza, martedì via ai lavori per il sottopasso ferroviario di via Mascagni