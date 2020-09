Fidenza: quattro gattini buttati nella spazzatura

Quattro gattini, tre femmine ed un maschietto, sono stati gettati nella spazzatura a Fidenza, in località Cabriolo. Un residente, notando la presenza dei mici nella zona in cui si trovano alcuni cassonetti, ha avvertito la polizia locale, che si è portata immediatamente sul posto. Gli agenti hanno verificato la situazione e messo al sicuro i gattini, trovando anche uno stallo per i gatti, in attesa delle adozioni. I volontari delle associazioni animalisti hanno preso a cuore la storia dei quattro gattini e ora sono disponibili per richieste di adozione (Annamaria - 329 7115598)

