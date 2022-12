Fidenza, taglio del nastro per lo Spazio Giovani

Gli Spazi Giovani Ausl crescono nel Distretto di Fidenza: dopo quello inaugurato a San Secondo, oggi taglio del nastro per il nuovo servizio a Fidenza. Lo Spazio Giovani di Fidenza dell’Ausl è un servizio dedicato alle ragazze e ragazzi dai 14 ai 19 anni: offre in forma totalmente gratuita sostegno e consulenza psicologica, promozione di stili alimentari corretti, prevenzione e contrasto di comportamenti a rischio e, più in generale, promozione della salute. Tutti i servizi offerti sono disponibili nella nuova sede di via Bacchini 18 a Fidenza.

Qui, un team di specialisti composto da ostetriche, ginecologhe, psicologi, educatori e nutrizionisti accoglierà i ragazzi in un ambiente confortevole e riservato, ascoltando le loro necessità e offrendo consulenze su temi legati alla sessualità, alla vita affettiva e relazionale, alla corretta alimentazione, oltre a problemi ginecologici, di contraccezione e legati alla prevenzione dalle malattie sessualmente trasmissibili.

Lo Spazio Giovani di Fidenza è stato inaugurato alla presenza anche di Alessia Frangipane, assessora alle Politiche sociali del Comune di Fidenza, Andrea Deolmi, direttore Distretto di Fidenza Azienda Usl di Parma, Carla Verrotti, direttrice servizio Salute Donna Ausl, Ambra Pelicelli, responsabile servizio Salute Donna Distretto di Fidenza, Barbara Bruni, responsabile UO Psicologia della salute, clinica e di comunità Ausl Parma.

Quello di Fidenza è il settimo consultorio dedicato ai giovani nella provincia: oltre a quello di Parma, questo servizio è infatti presente anche a Sorbolo, Langhirano, Fornovo Taro, Borgotaro e San Secondo.

COME ACCEDERE

Il consultorio Spazio Giovani di Fidenza si trova in Via Bacchini 18 (piazzetta del Teatro) è attivo il lunedì pomeriggio, dalle ore 14 alle 15.30. L’accesso, che garantisce la massima riservatezza e per il quale non è necessaria l’impegnativa del medico curante o dello specialista, è completamente gratuito ed avviene con prenotazione al numero telefonico 0524/515072. Il servizio si rivolge non solo ai ragazzi nella fascia di età compresa tra i 14 e 19 anni, ma anche agli adulti di riferimento (genitori, insegnanti o allenatori sportivi). Oltre al consultorio, è sempre possibile ottenere informazioni e consulenze online visitando il sito https://spaziogiovani.ausl.pr. it .