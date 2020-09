Fiere, Di Maio: "Dopo il Covid ripartiamo da Cibus Forum per sostenere il Made in Italy"

Il Ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio ha inaugurato nella mattinata di mercoledì 2 settembre Cibus Forum alle Fiere di Parma. Insieme a lui anche il sindaco di Parma Federico Pizzarotti e il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Il primo cittadino non era annunciato nel programma ufficiale di Cibus Forum: dopo le polemiche ha deciso di andare alle Fiere ed incontrare Di Maio, nonostante le pesanti polemiche del recente passato sul Movimento 5 Stelle.

"Cibus Forum - ha esordito Luigi Di Maio - è fondamentale per l'importanza strategica del nostro export ed è un grande segnale di speranza. Il Cibus vero e proprio si terrà nel 2021 e noi lo sosterremo vivamente gli eventi fieristici che promuovono il made in italy nel mondo. L'idea di di oggi è importantissima per dare continuità ad una serie di eventi e di appuntamenti che causa Covid purtroppo erano stati rimandati. Il made in Italy è più che mai strategico in questo momento: circa il 32% del Pil è legato alle esportazioni e il 15% legato al turismo".

"Promuovere il made in italy nel mondo - ha proseguito il Ministro degli Affari Esteri - vuol dire anche restituire il flusso turistico legato allo shopping, alla moda, alle nostre eccellenze e alle nostre bellezze naturali. Noi investiremo fortemente nelle Fiere: abbiamo nuovi strumenti, già introdotti con il decreto Agosto. Più in generale a maggio abbiamo firmato un patto per l'export che vale molti migliardi di euro per le nostre imprese. Il futuro del made in italy sarà sempre più forte quanto più aiutaremo le nostre aziende per entrare nei nuovi circuiti".