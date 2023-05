Fiere, Lollobrigida: "Bene il sodalizio tra Milano e Parma sul cibo"

"Io valuto sempre in positivo quando l'Italia fa sistema. Quindi che il sistema fieristico italiano, invece di farsi concorrenza tra l'una e l'altra fiera, ragioni insieme per fare concorrenza a sistemi fieristici di altre parti del mondo, penso sia un bel risultato". Così il ministro dell'Agricoltura e Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, commentando l'accordo che ha portato all'entrata di Fiera Milano nel capitale di Fiere di Parma per la creazione di una piattaforma unitaria dedicata al settore alimentare a margine dell'inaugurazione di Tuttofood, questa mattina alla fiera di Rho a Milano. "Mi sono complimentato con il presidente Pazzali e con protagonisti di questa vicenda- aggiunge Lollobrigida-. Ho invitato a fare squadra, sollecitando a ragionare su quali eventi realizzare da una parte piuttosto che un'altra, come attrarre e creare nuovi eventi sempre in nome della promozione di un potenziale infinito che noi come nazione abbiamo.