Fiere, lo sfogo di una cittadina: "Al Festival dedicato all'Oriente ho dovuto pagare il parcheggio per disabili per mio marito"

"Ho pagato il parcheggio per disabili all'interno delle Fiere di Parma. Non mi era mai successo". Inizia così lo sfogo di una cittadina che nella giornata di domenica 12 novembre si è recata, insieme al marito disabile, all'interno dell'area espositiva per il Festival dedicato all'Oriente.

"Volevo rendere partecipe di una brutta esperienza avvenuta oggi presso le Fiere di Parma. Ho il marito disabile ci siamo recati presso la Fiera per godere della giornata dedicata all’Oriente. Entrati con l’auto abbiamo parcheggiato presso i posti dedicati ai disabili, tutto normale, tranne che abbiamo dovuto pagare il parcheggio. In tanti anni non ci era mai capitata una cosa del genere. Non è per i cinque euro del parcheggio, perché se mio marito non ne avesse avuto assoluta necessità avremmo fatto anche un chilometro a piedi per parcheggiare e pagato qualunque cifra ma purtroppo non possiamo farlo".