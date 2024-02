FilmmakHER: mostra, incontri e laboratori per la seconda edizione del progetto di promozione della cinematografia femminile

È stata presentata questa mattina, in una conferenza stampa in Municipio, la seconda edizione di “FilmmakHER”, il progetto ideato per promuovere la cinematografia femminile, celebrando il lavoro di registe di ieri e di oggi. Erano presenti Caterina Bonetti, Assessora con delega ai Diritti e pari opportunità, Milo Adami, presidente dell'associazione 24FPS, i curatori della mostra Michele Belmessieri, Vanessa Mangiavacca, Giorgia Pinotti, la Dirigente Scolastica del Liceo ToschiElisabetta Botti e la classe del Liceo Toschi 5A Audiovisivi Multimedia.

“Questa iniziativa – ha dichiarato l’Assessora Bonetti - si inserisce perfettamente nel percorso di valorizzazione del ruolo della donna nella nostra società portato avanti dalle Pari opportunità del Comune. Far conoscere la storia delle donne, il loro impegno – ieri e oggi - dal punto di vista professionale, sociale, artistico, solidale e di impegno consente a tutti, in particolare alle giovani generazioni, di acquisire consapevolezza di modelli troppo spesso marginalizzati in passato. Il riconoscimento del ruolo di queste registe è un importante tassello nella costruzione di un’identità sociale più equa e paritaria”.

Il progetto

FilmmakHER è un progetto dell’Associazione 24FPS e viene realizzata col contributo del Comune di Parma – Assessorato alle Pari Opportunità e della Fondazione Cariparma. L’iniziativa ha come obiettivo quello di raccontare le straordinarie storie di donne che hanno contribuito a trasformare il panorama cinematografico.

Il fulcro del progetto è la mostra ad ingresso gratuito che si terrà dal 10 marzo al 14 aprile alla Galleria Bianca del Cubo in via Spezia e che presenterà ventiquattro ritratti di registe, realizzati da otto illustratrici provenienti da tutta Italia, tra cui Alice Piaggio, Luchadora e Giulia Conoscenti. Tra le registe rappresentate, alcune tra le più importanti figure della cinematografia internazionale: Mabel Normand che diresse Charlie Chaplin; Lotte Reiniger, tra le prime registe d’animazione; Dorothy Arzner, unica regista a Hollywood per tutti gli anni Trenta; Claire Denis; Andrea Arnold; Marjane Satrapi e Chloé Zhao, premiata agli Oscar 2021 per Nomadland. Per la scena italiana sono state scelte Marinella Pirelli, Roberta Torre e Valeria Golino.

Il progetto espositivo verrà affiancato da alcuni incontridedicati alla cinematografia femminile, in cui verranno approfonditi temi come la multidisciplinarietà e l’occupazione delle donne nell’industria del cinema.

Sono inoltre in programma laboratori e tavole rotonde con le illustratrici coinvolte nel progetto, per parlare del loro processo creativo e delle contaminazioni tra cinema e illustrazione.

L'evento è in dialogo con “FilmmakHER Toschi”, una personale versione della mostra curata da due classi del Liceo Artistico cittadino con opere e testi realizzati dagli studenti. FilmmakHER Toschi aprirà il 15 marzo al Centro Cinema Lino Ventura, e sarà visitabile negli orari di apertura della videoteca.

24FPS

24FPS è un’associazione culturale di Parma nata nel marzo 2020 per favorire la diffusione e valorizzazione di una cultura cinematografica indipendente. Realizza attività che vanno dall’ideazione di rassegne cinematografiche, proiezioni, masterclass, percorsi didattici, alla gestione e programmazione di spazi culturali, sale cinematografiche d’essai, con scopi di formazione, diffusione e valorizzazione di una rinnovata cultura legata alla settima arte, con una forte attenzione per il sociale.

Negli ultimi anni 24FPS ha gestito numerosi progetti con le scuole, fra cui Ex Libris dedicato al tema della valorizzazione della lettura, progetti espositivi come For Your Consideration che ha coinvolto le bacheche del Cinema Astra, D’Azeglio, Edison di Parma durante le settimane di chiusura delle sale nel 2021 e percorsi di creazione e realizzazione di cortometraggi, come DIAPORAMA intorno ai temi delle minoranze, del paesaggio, dell’ambiente e della parità di genere. Cura il progetto Archivi vivi, in collaborazione con Home Movies, per la raccolta e la digitalizzazione di materiale audiovisivo privato riguardante il territorio del Comune di Parma. Tra le rassegne si ricordano Insostenibile, dedicata al rapporto tra uomo e ambiente, Questione di genere, sul cinema LGBTQIA+, vari focus sulla cinematografia femminile contemporanea (come la rassegna Secondo Sguardo) e su quella di Paesi emergenti (come Nuovo Cinema Coreano).