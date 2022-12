Filt Cgil Parma, il XII Congresso provinciale conferma Laura Bertolini segretaria generale

Laura Bertolini è stata confermata all'unanimità dall'Assemblea generale della FILT CGIL di Parma nel ruolo di segretaria generale della categoria del trasporto e logistica a margine del XII Congresso provinciale svoltosi il 15 dicembre nel salone Trentin della Camera del Lavoro di Parma alla presenza di circa 50 tra delegate e delegati.

"Sono numerose le sfide che dovremo affrontare nel prossimo futuro", ha spiegato Bertolini. "Informare e formare sempre di più i nostri delegati ed iscritti, con particolare riferimento alla sicurezza e prevenzione sul lavoro. Implementare il perimetro della contrattazione, coinvolgendo le istituzioni e amministrazioni locali, per garantire ai lavoratori dei trasporti e della logistica ambienti di lavoro e contesti di lavoro più umani e non lande desolate senza alcun servizio. Una sfida sarà rappresentata dal progetto dell'Eco District in quartiere Spip, con l'obiettivo di offrire, anche nei quartieri industriali periferici, servizi e luoghi strutturati per i riders".

"Ci spetterà anche il compito di affrontare i processi di trasformazione dovuti all'innovazione tecnologica. Continueremo infine a perseguire l'obiettivo di attuare processi di re-internalizzazione delle attività e di garantire a tutti i lavoratori l'applicazione integrale dei contratti nazionali, anche per i soci-lavoratori dipendenti nel sistema cooperativo".

Un particolare ringraziamento è stato rivolto dalla FILT CGIL a tutti i delegati intervenuti all'appuntamento congressuale, grazie ai quali si concretizza l'azione del sindacato per la difesa e la conquista dei diritti di lavoratrici e lavoratori.