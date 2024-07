Fino al 29 luglio viabilità modificata al Campus Scienze e Tecnologie

L’Università di Parma comunica che fino al 29 luglio, a causa dei lavori di riqualificazione della rete fluidi, come stabilito da un’ordinanza comunale ad hoc sarà modificata la viabilità del Campus Scienze e Tecnologie. Gli interventi saranno realizzati in momenti distinti, per causare meno disagio possibile alle utenti e agli utenti, rendendo necessarie modifiche viabilistiche in tre fasi:

fino a martedì 16 luglio , per scavi in corrispondenza di Ingegneria sede scientifica, è prevista in loco viabilità a senso unico alternato regolata da impianto semaforico

, per scavi in corrispondenza di Ingegneria sede scientifica, è prevista in loco regolata da impianto semaforico da mercoledì 17 luglio a venerdì 19 luglio , per scavi in corrispondenza del Centro Sant’Elisabetta e del Plesso Polifunzionale, è prevista nei due tratti stradali viabilità a senso unico alternato regolata da impianto semaforico

, per scavi in corrispondenza del Centro Sant’Elisabetta e del Plesso Polifunzionale, è prevista nei due tratti stradali regolata da impianto semaforico da lunedì 22 luglio a lunedì 29 luglio, per scavi su tutto l’attraversamento stradale, è previsto divieto di circolazione su via Parco Area delle Scienze dall’edificio H03 al Centro Polifunzionale e dal Centro Polifunzionale all’edificio di Ingegneria sede scientifica, con destituzione della corsia preferenziale bus e soppressione della fermata capolinea in corrispondenza del parcheggio CUS. Non sarà quindi possibile attraversare il Campus da un ingresso all’altro ma tutti gli edifici e le strutture saranno comunque raggiungibili.