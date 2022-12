Fisac Cgil Parma, è Fornari il nuovo segretario generale

Il XII Congresso provinciale della FISAC CGIL di Parma si è svolto ieri, mercoledì 14 dicembre, nelle sale del Circolo di lettura e conversazione di via Macedonio Melloni e ha visto l'elezione, con voto unanime da parte dell'Assemblea generale, del nuovo segretario generale: si tratta di Stefano Fornari, che succede a Daniela Solimei giunta a fine mandato e che propone. L'Assemblea ha poi votato anche Martina Vecchione e Paolo Bucci come segretari a fianco di Fornari.

Davanti ad eventi come la pandemia, il cambiamento climatico e il ritorno della guerra nel cuore dell’Europa, il sindacato delle lavoratrici e dei lavoratori bancari e assicurativi, puntando a rinsaldare i valori di democrazia, legalità, dignità, equità e solidarietà, assume tra i propri obiettivi per il prossimo quadriennio aumenti salariali cnosistenti, che tengano conto delle dinamiche inflattive; lo stop alla precarietà; la riduzione degli orari di lavoro a parità di salario; l'attenzione alla legalità e alla salute e sicurezza sul lavoro; il miglioramento delle condizioni di lavoro e l'attenzione alla salute e sicurezza, rivendicando anche una legge sulla rappresentanza.

Fondamentali restano il ruolo e la centralità dei Contratti Nazionali, in tutti gli ambiti della categoria, primo in ordine di tempo il rinnovo del Contratto Nazionale del Credito ABI. Particolare attenzione andrà posta, inoltre, nel non lasciare indietro nessuno, a partire dalle Agenzie ASSICURATIVE in Gestione libera (cosiddetto Appalto Assicurativo), dove occorre continuare a contrastare il contratto “pirata”, rafforzando nel contempo nel CCNL di riferimento, sottoscritto dai sindacati rappresentativi del settore, diritti economici e normativi delle lavoratrici e dei lavoratori.