Flash mob degli studenti del Conservatorio: "Questa è musica"

Gli allievi del Conservatorio di Musica 'Arrigo Boito' sono scesi in piazza per sostenere il loro diritto allo studio. Piazzale Boito si è riempita di musicisti in tarda mattinata per quello che è stato un flash mob che ha intrattenuto il piazzale. Davanti ai loro spartiti, gli alunni hanno cominciato a suonare le melodie che di solito riproducono anche nelle aule. In diversi i passanti pronti a immortalare la scena. Il Conservatorio era finito al centro della diatriba dopo che tre studi legali della zona avevano, con un esposto, sostenuto che dalle aule provenisse rumore a causa del quale non si riusciva a lavorare. Il flash mob degli studenti è servito proprio a ribadire che non si trattava di "rumore" ma di musica. E lo hanno voluto dimostrare in piazza.