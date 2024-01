Flussi turistici a livelli pre-covid, in aumento gli stranieri

Dallo studio risulta che il turismo nell’anno 2023 si avvicina ai livelli pre-covid: il forte incremento dei turisti stranieri a livello nazionale e regionale, che trainano ancora la domanda, ha contribuito in modo determinante ad arrivare vicino ai livelli del 2019: i dati fino a ottobre indicano, a livello nazionale, per le presenze estere il +15,7% sul 2022 e in valori assoluti si attestano a oltre 208,45 milioni (205,1 milioni nel 2019). Anche a livello regionale la spinta maggiore arriva dai mercati esteri che crescono del +12,9% (pari ad un aumento di 1,1 milioni). I risultati migliori arrivano dalle principali città d’arte e affari della Regione con crescite importanti. Anche a Parma si segnala una crescita importante.

A livello nazionale si parla di quasi 22mila guide turistiche abilitate, oltre 20 mila accompagnatori turistici e oltre 6mila guide ambientali rilevati attraverso un'analisi desk degli elenchi ufficiali aggiornati e disponibili online presso i siti istituzionali delle Regioni e Province italiane. A livello regionale si parla di circa 1.200 guide turistiche abilitate, di 1000 accompagnatori e oltre 350 guide ambientali, che dopo anni 3 anni difficili adesso devono affrontare cambiamenti dei servizi turistici molto importanti e che richiedono forti capacità di adeguamento al mercato investendo denaro, tempo, energie e passione.

“Ringrazio per la fiducia accordatami – ha dichiarato Elena Scheda a margine della propria elezione – Nei prossimi mesi, il mio compito sarà quello di presentare le nostre istanze sindacali alla Regione per quello che riguarda la normativa per le nostre professioni. In quanto membro della presidenza nazionale di Federagit – ha continuato– ho avuto la possibilità di partecipare agli incontri sul disegno di legge per le guide turistiche diventato legge lo scorso dicembre. Sicuramente la legge non è perfetta, è il risultato di un compromesso tra le parti interessate, resta il fatto che l’abbiamo portata a casa e che contiene diversi traguardi come l’istituzione di un elenco nazionale, un esame di abilitazione che verrà erogato con modalità uguali per tutti a livello nazionale, un nuovo tesserino con codice univoco di identificazione che mi auguro faciliterà l’individuazione degli abusivi.”