I Folletti, doni per tutti i pazienti dell’Ospedale dei bambini e del padiglione Barbieri

“Non vogliamo lasciare indietro nessuno”, è il motto de I Folletti che anche quest’anno, con la Polizia Stradale e la Questura di Parma hanno rinnovato la tradizione della doppia consegna dei regali natalizi: scatoloni zeppi di regali e di auguri per tutti i pazienti dell’Ospedale dei bambini e altrettanti per i pazienti ricoverati al Padiglione Barbieri.

Insieme ai regali i Folletti con la presidente Enza Salvati e la Polizia Stradale con il comandante della sezione di Parma Katia Grenga, hanno portato l’allegria di Babbo Natale nei reparti pediatrici tramite le coordinatrici infermieristiche e la dirigente dipartimentale delle Professioni sanitarie Rita Lombardini che li hanno ringraziati per la loro affettuosa vicinanza.

Così come al padiglione Barbieri dove i Folletti e gli agenti della Stradale hanno consegnato i regali al personale e alle coordinatrici infermieristiche con la dirigente professioni sanitarie Antonella D’Errico che hanno rivolto a loro “un grazie sincero per un pensiero che sarà molto gradito”.

“I regali consegnati – ha dichiarato Enza Salvati - sono il frutto di uno sforzo corale che coinvolge tanti. Cito solo la Polizia stradale e la Questura di Parma, la Barilla per tutte le dolcezze donate; il Comune di Langhirano, le maestre e gli alunni della Scuola Primaria Bruno Ferrari di Langhirano; la ditta Car72 di Mattia Mazza; il Consorzio del Prosciutto di Parma, il gruppo delle mamme Da manina a manina, ma non per ultimo, tutti gli amici, i volontari, le persone che sono venute a conoscenza dell'iniziativa e che hanno voluto partecipare affinché Babbo Natale possa portare un piccolo sorriso ed una speranza ai pazienti ricoverati in Pediatria e al padiglione Barbieri dell' Ospedale di Parma”.