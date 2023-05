Fondazione Cariparma presenta “Camici bianchi di zucchero filato” di Agnese Bizzarri

È stato presentato in serata in Fondazione Cariparma l’ultimo acquisto per il territorio della Fondazione edito da Edizioni Altravista: Camici bianchi di zucchero filato. In un ospedale fantastico, popolato da simpatici vampiri, che aiutano a prelevare il sangue e dove i medici indossano camici di zucchero filato e le medicine sono buonissime pozioni magiche, è sicuramente più facile sconfiggere il dolore e la paura e accelerare la guarigione. Il libro racconta 10 storie scritte contro la paura dell’ospedale e dei medici ed è ricco di illustrazioni a colori; è rivolto alle bambine e ai bambini malati ed è uno strumento ad alto valore pedagogico per combattere l’angoscia della malattia e la paura dell’ospedale. Attraverso il testo letto da genitori, parenti, infermieri, medici, addetti, animatori di Associazioni, i bambini si potranno sentire più sollevati. Alla presentazione sono intervenuti Franco Magnani, Presidente di Fondazione Cariparma, Caterina Bonetti Assessore ai Servizi Educativi e alla Transizione digitale del Comune di Parma e la dr.ssa Manuela Musetti medico pediatra di comunità, oltre all’autrice Agnese Bizzarri “Per Fondazione Cariparma il ruolo della lettura è da sempre stato strategico per lo sviluppo della nostra comunità, da anni contribuiamo all’arricchimento dei luoghi in cui si può consumare questa “pratica” così preziosa. Attraverso la lettura si formano le menti delle persone e si possono trovare spunti di riflessione o stimoli per affrontare anche momenti di difficoltà. La nostra Fondazione porterà 200 copie di questo libro in tutti i presidi pediatrici del territorio, grazie al Comune di Parma, all’Ausl e all’Azienda Ospedaliero – Universitaria con Giocamico.

Saranno presidiati quindi sia gli spazi ospedalieri, che quelli di comunità”. Franco Magnani, Presidente di Fondazione Cariparma. 20 copie del libro di Agnese Bizzarri saranno distribuite presso il Polo Pediatrico Territoriale di V.le Fratti, 10 copie in pediatria di comunità e 10 copie negli spazi dei logopedisti, altre 10 copie saranno distribuite in Odontoiatria Pediatrica c/o Padiglione odontoiatria AO diretto dalla Prof.ssa Pizzi, 10 copie in Chirurgia Pediatrica c/o Piccole Figlie (Dott. Cerasoli), 70 copie c/o Pediatri del territorio e 90 copie Ospedale del Bambino grazie a Giocamico. Caterina Bonetti Assessora ai Servizi Educativi e Transizione digitale del Comune di Parma “Il libro è una forma di mediazione fra le emozioni. Questo progetto mi piace molto perché permette al bambino di essere rassicurato in un luogo che è ostile, attraverso il libro la paura viene mediata e la pagina in un qualche modo la assorbe e la media, creando legami e dando quella serenità necessaria per affrontare certi momenti. Faccio i miei migliori auguri a questo progetto e ringrazio Fondazione Cariparma anche per tutto il supporto che offre alla lettura”. Agnese Bizzarri, autrice: “Grazie a Fondazione Cariparma, all’Assessora e anche alla pediatra Musetti per oggi. La storia di questo libro nasce da una mia paura da piccola, avevo paura dei prelievi di sangue e questi 10 racconti funzionano proprio come una medicina letteraria. Non solo per i bimbi ma anche per tutti coloro che lavorano con persone ammalate, per rendere fantasioso e creativo un momento che può essere difficile o complesso”.

Manuela Musetti, pediatra di famiglia: “Gli argomenti trattati dal libro riguardano tante paure, da quello del dentista, a quello del prelievo, alla risonanza, un libro di questo tipo, illustrato e animato dai suoi protagonisti, rappresenta un’opportunità importante per il bambino, che soprattutto fino ai 7 anni ha un pensiero magico. Poter spiegare al bambino attraverso la magia cosa sta per succedere è certamente un aiuto”. Gabriella Caselli, coordinatrice all’Ausl del Polo Pediatrico: “Grazie dell’invito e grazie a Fondazione Cariparma, grazie all’Assessora Bonetti, grazie di averci mandato questo bellissimo libro. Io l’ho immaginato subito per il nostro piano dedicato alla fisioterapia per preparare i bimbi all’intervento chirurgico e ovviamente non solo. Queste storie possono davvero essere utilizzate nei tempi di attesa ma anche per la preparazione ad alcune esperienze che possono fare paura”. Corrado Vecchi, Giocamico: “Noi abbiamo una biblioteca in Ospedale molto fornita e abbiamo anche un progetto che è quello delle favole della buona notte che si svolge una volta alla settimana. Sono 30 anni che ci impegnano a rendere migliore l’ospedalizzazione del bambino. Questo libro si lega molto a quello che facciamo. Le cose sconosciute mettono ansia, facendole conoscere attraverso un libro come questo, quest’ansia si può abbattere e lo utilizzeremo sicuramente nel vivo delle nostre attività”.