Fondazione ONFOODS: aperta una selezione per due incarichi di consulenza specialistica

La Fondazione ONFOODS – nata dal partenariato esteso tematica 10 del PNRR per un nuovo modello di alimentazione sostenibile con l’Università di Parma come capofila - ha aperto una selezione per il conferimento 2 incarichi di prestazione d’opera per “Consulenza tecnico specialistica ai fini della valorizzazione dei risultati del progetto e dell’animazione del polo di innovazione” per il progetto ONFOODS (codice PE00000003).

In particolare, il servizio richiesto comprende queste attività:

supporto al Program Research Manager nel monitoraggio dell’avanzamento delle attività di ricerca del progetto, con riferimento agli output previsti (deliverables, milestone e KPI);

supporto alla predisposizione di progetti di valorizzazione dei risultati della ricerca;

animazione del polo al fine di agevolare la collaborazione e la condivisione di informazioni con gli stakeholder pubblici e privati

Il contratto di prestazione d'opera avrà una durata di 16 mesi.

Il bando scade il 31 maggio.