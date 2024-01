Fondi Fsc, a Parma 27 milioni di euro

Seicento milioni di euro per l’ambiente - dal contrasto alla prevenzione del dissesto idrogeologico -, per potenziare la rete ferroviaria e della viabilità, con attenzione particolare ai territori colpiti dall’alluvione dello scorso maggio, per la rigenerazione delle città, con un forte stop al consumo di suolo, e per lo sviluppo delle aree montane e interne. Questi gli obiettivi principali degli investimenti garantiti dal Fondo sviluppo e coesione 2021-2027. Un piano di interventi strategico e risorse che coinvolge chiaramente anche Parma. La Provincia ha stilato un elenco di opere stradali da realizzare con questi fondi. Sono 17 interventi per la rete stradale per un ammontare di 55 milioni di euro di lavori. Il contributo è circa 27 milioni di euro. I lavori comprendono la tangenziale di Corcagnano, l'innesto nuovo a Collecchio, l'intervento su Groppo Sovrano nell'Appennino parmense e altri lavori di manutenzione volti a risolvere le criticità e a migliorare le condizioni dei collegamenti.