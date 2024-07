Fondi Fsc: Parma 55 milioni di euro di opere

Siamo pronti, conferma Andrea Massari Presidente della Provincia di Parma, a partecipare al bando e a supportare Comuni ed Enti che avranno i requisiti per iniziare le opere. A nome delle Province dell’Emilia Romagna esprimo grande soddisfazione e apprezzamento per il metodo con cui la Regione e l’Assessore Andrea Corsini hanno pianificato l’impiego dei fondi FSC, mettendo al centro gli Enti che meglio conoscono difficoltà e ricchezze dei nostri territori, le Province. Questo metodo dovrebbe essere replicato in tanti altri ambiti di pianificazione perché coinvolge i Comuni tramite le Province e responsabilizza tutti.

In Provincia a Parma, abbiamo convintamente lavorato con la Regione per mettere a punto una proposta che comprendesse tutto il territorio partendo dalle criticità viabilistiche più evidenti e sulle quali l’attesa dei cittadini e delle imprese è fortissima. Altra sfida che abbiamo raccolto come Provincia è stata quella di premiare quei progetti che presentano quote di cofinanziamento consentendo di raggiungere nell’arco di validità del piano un totale di oltre 55 milioni di euro di opere conclude il Presidente Massari.