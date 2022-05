In arrivo 25 milioni per 3 scuole del Parmense

Dal ministero dell’Istruzione arriveranno quasi 25 milioni di euro per sostituire 3 scuole del Parmense con plessi più moderni, sostenibili, sicuri e inclusivi. Si tratta dell’Itis 'Leonardo Da Vinci' di via Toscana a Parma che potrà beneficiare di 12 milioni e 960 mila euro, del nuovo polo scolastico del quartiere Villa Ferro in Piazza La Pira a Fidenza che sarà finanziato con 9,6 milioni, della scuola secondaria Zuffardi di Fornovo a cui sono destinati 2,2 milioni.

"Grazie alle risorse governative le scuole saranno demolite e interamente ricostruite nell’ambito del PNRR - spiegano Laura Cavandoli e Maurizio Campari, parlamentari parmigiani della Lega- . L’obiettivo è costruire edifici innovativi dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo dell'efficienza energetica, e dell'accessibilità ed in grado di garantire una didattica basata su metodologie all'avanguardia. Ogni investimento sull’educazione è un investimento per il futuro del nostro Paese. Garantire ai nostri bambini e ragazzi ambienti di apprendimento sicuri e innovativi è una delle priorità della Lega al Governo che ha già portato alle scuole del nostro territorio molte risorse per sicurezza, l’efficientamento energetico e strumenti innovativi".