Fondo Carta Etica di UniCredit: la onlus Asphi di Parma si aggiudica 15 mila euro

E' la onlus Asphi di Parma l'associazione che si è aggiudicata i 15.000 euro messi a disposizione dal Fondo Carta Etica di UniCredit per la seconda edizione di 'Road to Social Change', la call promossa in collaborazione con Aiccon, Politecnico di Milano, Graduate school of management, Fondazione italiana Accenture e TechSoup. I soldi saranno utilizzati per realizzare il 'B@Work Lab', un progetto pensato per offrire un sostegno ad aziende, cooperative e enti rispetto all\'inclusione e alla valorizzazione lavorativa di persone con disabilità e fragilità. Nello specifico, verrà realizzato uno spazio dedicato allo studio, alla sperimentazione e alla documentazione di tecnologie digitali in grado di favorire la partecipazione e lo sviluppo professionale di persone con disabilità cognitive, motorie e sensoriali o fragilità legate a patologie croniche.

"Grazie a questo sostegno possiamo realizzare uno spazio fisico e virtuale di formazione, informazione e sperimentazione dove tecnologia, accessibilità e inclusione sono strettamente legati. In particolare, oltre agli ausili per la disabilità, sperimentiamo la realtà aumentata e l\'intelligenza artificiale per la ricerca di nuove soluzioni sulla base dei bisogni delle persone\", spiega la onlus. Il Fondo Carta Etica si alimenta grazie alle carte di credito etiche di UniCredit, disponibili sia per i privati che per le imprese e che, senza costi aggiuntivi per il cliente, permettono, ad ogni utilizzo, di contribuire a iniziative solidali. A ciò si aggiunge il contributo della banca pari al 2 per mille di ogni spesa effettuata. (Agenzia Dire)