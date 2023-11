Fontanellato: al via i lavori di riqualificazione della Casa della Salute

Iniziano in questi giorni i lavori di riqualificazione della Casa della Salute di Fontanellato, in accordo con il Comune di Fontanellato e Asp di Fidenza, ente proprietario della struttura.

“Obiettivo dei lavori – spiega Andrea Deolmi, direttore del distretto di Fidenza – è ottimizzare gli spazi e realizzare sale d’attesa dedicate: una per gli utenti che si rivolgono ai medici di famiglia della medicina di gruppo e un’altra per i piccoli pazienti dei pediatri di libera scelta. Inoltre verranno messi a disposizione nuovi locali per l’attività ambulatoriale, in accordo con i medici di medicina generale ”.

Circa un mese è il tempo stimato per effettuare la ristrutturazione. E per circa tre settimane, a partire dal 10 novembre, è necessario trasferire il servizio prelievi alla sede dell’Avis di Soragna in via Mazzini 20 dove è già presente un centro prelievi dell’Ausl. L’équipe del servizio prelievi di Fontanellato, sarà operativo a Soragna il mercoledì e il venerdì, nei consueti orari.

“Ringrazio il presidente Pietro Copelli dell’Avis di Soragna – riprende Deolmi – che ha messo a disposizione i locali per il tempo dei lavori alla Casa della Salute, così da garantire la continuità del servizio. Gli operatori dell’Ausl stanno contattando telefonicamente le persone già prenotate, in modo da informarli del cambio di sede, mentre sono confermati giorno e orario dell’appuntamento. Confido nella comprensione dei cittadini nostri utenti, per i possibili disagi arrecati”.