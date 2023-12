Fontanili di Beneceto: approvata una mozione bipartisan per tutelarli

Nella seduta di lunedì 11 dicembre il Consiglio comunale ha approvato la mozione bipartisan per l’Area di Riequilibrio Ecologico dei fontanili di Beneceto, presentata da consiglieri della maggioranza e della minoranza.

L’area dei fontanili di Beneceto e San Donato si estende per alcune centinaia di ettari a nord est della città: una zona di campagna periurbana, impreziosita dalla presenza di alcuni dei fontanili meglio conservati della nostra provincia, oltre a prati stabili, siepi, filari, canali, fossi e coltivi. Si tratta di una testimonianza viva del paesaggio agricolo tradizionale della pianura parmense, che oggi supporta varie attività: allevamento, produzione di parmigiano, coltivazioni biologiche, ristorazione ed accoglienza turistica.

La mozione impegna la Giunta a procedere con l’istituzione dell’Area di Riequilibrio Ecologico, una forma di tutela naturalistica particolarmente adatta a contesti con una presenza significativa di attività antropiche e per questo già prevista dal Piano Strutturale comunale e confermata dal Piano Urbanistico Generale, recentemente assunto dalla Giunta.

È necessario procedere con determinazione all’istituzione dell’ARE, sia per promuovere la conoscenza della ricchezza idrogeologica ed ecologica di questa porzione del territorio comunale, sia per intervenire attivamente nei confronti delle minacce alla biodiversità, come l’invasione di specie aliene, la rarefazione dei prati stabili e l’inquinamento dei canali. Una migliore tutela dell’area avrà effetti positivi sulla promozione delle attività agricole e di trasformazione, sull’accesso delle aziende a fondi regionali ed europei e sul turismo sostenibile e di qualità, che già oggi conta varie migliaia di presenze all’anno.

Tutelare meglio le specie e gli habitat presenti significa anche rispondere responsabilmente agli obiettivi posti dalle strategie dell’Unione Europea, che chiama gli Stati membri a conservare la propria porzione di biodiversità, come parte integrante di un grande patrimonio comune.