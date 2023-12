Fontevivo, il sindaco: "Dopo 40 anni di attività chiude la trattoria da Ercole"

Il sindaco di Fontevivo Tommaso Fiazza ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook per ricordare una storica attività del territorio, che chiude dopo oltre 40 anni di attività.

Oggi chiude una storica attività, la trattoria “da Ercole”, dopo più di 40 anni di onorata attività. Ercole e la moglie Gabriella vanno in pensione dopo tanti sacrifici ma anche soddisfazioni. Nella loro trattoria, dove da sempre si cucinano i nostri piatti della tradizione parmigiana, hanno sempre lavorato in famiglia, prima con i genitori e poi con i figli, instaurando con i dipendenti rapporti di affetto sincero; ma soprattutto hanno fatto sentire “a casa” i tanti clienti che negli anni hanno varcato la soglia della trattoria. Dopo le feste, inizierà il cantiere per rinnovare la struttura e durante l’anno il figlio Stefano riaprirà il residence. Buona pensione a Gabriella ed Ercole e grazie per aver fatto conoscere Fontevivo attraverso i vostri piatti