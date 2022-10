Fontevivo, lunedì 24 ottobre servizio idrico sospeso a Bianconese e Ponte Recchio

Nella giornata di lunedì 24 ottobre, dalle ore 13,30 alle 20, il servizio idrico sarà sospeso negli abitati di Bianconese e Ponterecchio, frazioni del Comune di Fontevivo, per un intervento di manutenzione sulla rete idrica dalla quale Iren deriva l'acqua per la distribuzione. Al momento del ripristino del servizio l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità, eliminabili facendola scorrere per qualche minuto.