Fontevivo: Sp 11 interrotta parte della rotatoria con via Farnese

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che verrà interrotto totalmente il transito veicolare per tutti i mezzi e ai pedoni sul tratto della rotatoria sulla Strada provinciale 11 “di Busseto” e la Strada comunale Farnese compreso tra l’ingresso in rotatoria della corsia proveniente da Strada Comunale Via Provinciale alla corsia d’uscita della SP11 in direzione CEPIM dalle ore 8,30 alle ore 15 di venerdì 16 dicembre 2022. La misura si è resa necessaria per consentire alla Ditta Vielle Scavi e costruzioni di Fidenza di completare le lavorazioni previste per la realizzazione della rotatoria stradale.



DEVIAZIONI



I veicoli provenienti da Ponte Taro e diretti in direzione CEPIM dovranno utilizzare la corsia specializzata per la svolta a destra in direzione CEPIM, di collegamento della Strada Comunale Via Provinciale al Km 1+400 con la SP11 al Km 1+400 -Via Farnese in direzione CEPIM.I veicoli provenienti da Ponte Taro e diretti a Fontevivo dovranno percorre la Via Emilia.