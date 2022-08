Fontevivo: riaperta nei due sensi la Sp 11 a Ponte Recchio

“La strada era chiusa da tempo, purtroppo abbiamo avuto problemi di ogni genere, dai sottoservizi ai rincari dei materiali, ma adesso questi lavori mettono in sicurezza la strada – spiega il Delegato provinciale alla Viabilità Giovanni Bertocchi.Soddisfatto anche il Sindaco di Fontevivo Tommaso Fiazza, che commenta: “Direi che il risultato delle due nuove rotatorie è positivo, c’è una bella differenza rispetto a prima. Le chiusure hanno comportato qualche disagio, ma ne è valsa la pena.”I LAVORISi tratta di un progetto complessivo di riqualificazione della Sp 11, con opere connesse alla realizzazione dell’autostrada Tirreno – Brennero, nell’ambito di un protocollo sottoscritto tra Provincia, Comuni e Salt.La strada è stata allargata, sono state realizzate due nuove rotatorie e riqualificato il tratto stradale di raccordo tra loro, inoltre è stato realizzato un percorso ciclopedonale, mettendo così in sicurezza sia le utenze deboli sia gli incroci per Bellena e Bianconese.I lavori sono stati eseguiti da un raggruppamento temporaneo di imprese locali.Restano da completare la messa in sicurezza di un altro tratto di strada, più a sud, verso Parma, con un percorso pedonale, un’altra pista ciclabile e l’illuminazione.Saranno avviati inoltre a breve due ulteriori interventi di riqualificazione della Sp 11, una rotatoria all’intersezione tra la Sp 11, Via Farnese, e la strada che conduce al Cepim, mentre l’altro intervento riguarda la Variante di Fontevivo.