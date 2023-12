Food: Culatello di Zibello Dop, il boom del Natale

Romeo Gualerzi, presidente del Consorzio di Tutela del Culatello di Zibello Dop, parla degli aspetti positivi legati al re dei salumi: “Certamente, la congiuntura sfavorevole nell’approvvigionamento della materia prima non ha aiuto. In ogni caso, il focus del Consorzio è sulla qualità della Dop, per cui accogliamo con favore modifiche che possano migliorare il Culatello di Zibello. Inoltre, avendo una produzione maggiormente contenuta rispetto ad altre realtà, l’aumento dei prezzi del suino ha conseguenze minori: il nostro posizionamento va a coprire la nicchia dell’alta salumeria, che risente meno di specifiche problematiche”. Nel frattempo, il Consorzio di Tutela del Culatello di Zibello Dop prosegue nelle attività di promozione del prodotto, in un 2023 che lo ha visto impegnato in diverse iniziative. Da Vinitaly a Verona per la festa del Culatello di Zibello a Ingorda nella Bassa Parmense, oltre a Città Slow a Zibello, Tramonto DiVino a Ferrara o la Cena dei Mille a Parma, senza dimenticare i progetti patrocinati dalla Regione Emilia-Romagna che lo hanno coinvolto. “Proseguiremo su questa strada anche nel 2024. Un anno di sfide che il Consorzio intende affrontare mantenendo saldo il livello qualitativo dei prodotti e il rigore produttivo, ovvero ciò che caratterizza più di tutto la nostra Dop”, conclude Gualerzi.