Food Farm abbraccia la solidarietà

Food Farm 4.0 è un laboratorio territoriale per l’occupabilità che coinvolge una rete di 6 scuole di Parma (ISISS Galilei-Bocchialini, ISISS Magnaghi-Solari, ITIS Berenini, Liceo artistico Toschi, Istituto Comprensivo di San Secondo e Istituto Comprensivo di Sissa Trecasali) dove è sviluppata una didattica avanzata in sinergia con 18 imprese del territorio che per questo scopo hanno costituito una società detta “Consorzio FOOD FARM scpa”, composta da importanti aziende dell’area parmense (Barilla, Mutti, Agugiaro&Figna, Molino Grassi, Esselunga,Parmacotto e Abax), il Consorzio del Parmigiano Reggiano, organizzazioni locali come Unione parmense degli Industriali, Gruppo Imprese Artigiane, Confcooperative, Cia, Coldiretti e Unione provinciale agricoltori e infine Enti di formazione come Cisita, Randstad e GiGroup e Umana. Food Farm 4.0 è una struttura scolastica, quindi no profit, che ha lo scopo primario di formare gli studenti di Parma per l'inserimento del mondo del lavoro. Food Farm 4.0 intende mettere le proprie linee produttive a disposizione della rete solidale, composta da enti del terzo settore ed associazioni, che opera nel territorio di Parma, fornendo loro le proprie produzioni, in particolare formaggi, sughi di pomodoro e prodotti sostitutivi del pane. Sulle linee produttive di Food Farm 4.0 lavorano con competenze paritetiche ragazzi e ragazze in modo che si superi la convinzione che alcuni lavori possano essere di pertinenza di un solo genere. Il progetto intende anche perseguire ulteriori obiettivi che sono la sensibilizzazione dei giovani che operano all'interno di Food Farm 4.0 alle esigenze delle persone in difficoltà, acquisendo una atteggiamento solidale con accrescimento del loro senso civico e la lotta allo spreco alimentare dando ulteriore vita a derrate alimentari facilmente deperibili che andrebbero perse.

Le associazioni del terzo settore e gli enti benefici che operano su Parma, in particolare Caritas di Parma, Mensa di Padre Lino, Emporio Solidale, CSV Centro servizi per il volontariato, Cooperativa Cigno Verde, CAL Centro Agroalimentare di Parma - Logistica solidale e Comunità di Sant'Egidio sono state invitate presso la nostra struttura il 4 febbraio 2022, alla presenza dei rappresentanti del Consorzio Food Farm SCPA e della rete di scuole, per manifestare le loro esigenze e consentire a Food Farm di proporre i propri prodotti al fine di soddisfare, per quanto possibile, le loro necessità. Da questa riunione sono emerse le proposte contenute in questo progetto. In particolare sono stati richiesti sughi pronti per il condimento della pasta in piccole porzioni, purea di mele come sostitutivo della frutta per i bambini, formaggi freschi da proporre nelle mense. Prodotti sostitutivi del pane ma anche biscotti per soddisfare la golosità dei più piccoli. Il Consorzio SCPA ha partecipato alla riunione in qualità di partner convenzionato con la rete di scuole perchè coinvolto nella gestione ordinaria del laboratorio. Nel territorio di Parma e Provincia tra il 2021 e il 2022 si è stimato che l'incremento delle persone o famiglie in stato di indigenza o di pesante difficoltà economica sarà del 20% e saranno circa 35000 le persone che periodicamente accederanno ai servizi degli enti del terzo settore e delle associazioni benefiche per il normale approvvigionamento di generi alimentari. Questi dati dimostrano la necessità di un rinnovato impegno da parte del territorio per il sostegno delle associazioni benefiche. Food Farm 4.0 intende assumere un ruolo attivo e propositivo finalizzato anche alla formazione civica degli studenti che lavorano al proprio interno. Un altro aspetto che si intende affrontare è quello della LOTTA ALLO SPRECO ALIMENTARE.

Si trasformeranno in confetture o in prodotti alimentari a lunga scadenza frutti e ortaggi che, rilevati dal CAL Centro Agro Alimentare, dovrebbero essere scartati perchè non idonei al consumo diretto. L'obiettivo principale è quello di riuscire a fornire gratuitamente alle associazioni ed enti del terzo settore del territorio beni alimentari ed agro-alimentari, prodotti dagli studenti delle scuole afferenti al Food Farm 4.0. In particolare formaggi a pasta tenera, ricotte, sughi vegetali, passate di pomodoro, confetture e prodotti sostitutivi del pane come grissini, schiacciate, crackers, e biscotti, ecc. L’appello che attraverso la conferenza stampa viene lanciato alla città di Parma e provincia è quello di porre attenzione al progetto affinché venga data continuità allo stesso attraverso il contributo di cittadini ed aziende del territorio. Contribuire al progetto, donando alla Scuola e al Food Farm (foodfarm@poloagroindustriale.edu.it), irrobustendo il cordone che attraverso il progetto Food Farm solidale è stato creata fra Enti del terzi settore e giovani del territorio.