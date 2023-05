Chiedilo a Parmatoday: "I forasacchi invadono le aree verdi di Parma e sono dannosi per i cani: non so più dove portarli" La posta dei lettori: le vostre domande e curiosità su politica, sport, attualità e cronaca e le risposte della redazione

I forasacchi nella zona di via Van Gogh

Chiedilo a Parmatoday: nella rubrica di oggi una lettera di Pam sulla situazione nelle aree verdi di Parma, piene di forasacchi, dannosi per i cani.

LA LETTERA DI PAM - "Buongiorno so che probabilmente non verrò nemmeno presa in considerazione e che quello che cerco di esporre può sembrare un argomento di poca rilevanza. Da anni combatto contro i forasacchi che invadono ogni area verde di Parma. Ho due cocker ed abito in via Van Gogh, nella zona di via Picasso. In tutte le aree verdi ci sono i maledetti forasacchi che sono dannosissimi per i cani: si infilano nelle orecchie, nel naso e nelle zampe forando qualsiasi cosa incontrino con conseguenze gravi. Ho già fatto segnalazione a chi di dovere ma come sempre cade nel vuoto. Ogni anno ne crescono di più perché la politica della manutenzione delle aree verdi prevede di lasciare lo stralcio a terra ma così facendo da ogni spiga lasciata a terra nascono decine di piante nuove. Io non so più dove portare i miei cani"

La risposta della redazione - Quello sollevato da Pam è un problema reale. I forasacchi sono considerati pericolosi per i cani perché si attaccano saldamente al loro pelo e perché con la loro punta acuminata e i loro uncini possono penetrare all'interno del corpo del cane, ad esempio attraverso il naso o le orecchie. Il forasacco si infila facilmente tra le zampe dei cani ma anche in altre parti del corpo attraverso la cute. Bisogna accorgersene in tempo e rimuovere la spiga il prima possibile per evitare che i batteri che il forasacco porta con sé provochino delle infezioni.