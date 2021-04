Forma Futuro, al via il quarto corso per Micologo professionista: 34 studenti da tutt’Italia

Come previsto dal programma depositato in Regione Emilia Romagna, partirà a Borgotaro la quarta edizione del corso biennale con sede a Borgo Val di Taro per diventare Micologo Professionista (DM 686/96). Il corso è organizzato da Forma Futuro, ente di formazione dei Comuni di Parma, Fidenza e Fornovo. La sede borgotarese dell’ente, oltre ai filoni socio sanitario (OSS) e di assistenza alle persone (legge 14) ha da sempre sviluppato tutta una serie di attività legate all’ambiente e alle professioni ad esso legate, accogliendo studenti da tutt’Italia: oltre al micologo, tra le tante proposte, da oltre un decennio, sono attivi i corsi per diventare Guida Ambientale Escursionistica, Accompagnatore turistico e Manutentore del Verde. Ha in essere una serie di convenzioni, ad esempio con la Comunalia di Pontolo e con alcune aziende forestali, per l’utilizzo di spazi e di fondi, direttamente in mezzo ai boschi, particolarmente adatti per lo

studio della micologia.

Il corso vede due punti di forza: il territorio vocato alla micologia e il gruppo formatori, creato da Gianluca Mezzadri, per anni coordinatore dell’ispettorato AUSL Parma e ora coordinato a livello scientifico da Fabrizio Negri, anch’esso micologo della AUSL Parma; una squadra consolidata negli anni, prima di tutto di appassionati, di grande esperienza pratica. Carattersitiche che hanno fatto iscrivere al corso ben 34 studenti, provenienti da tutt’Italia.

Un vero e proprio sold out. Viva soddisfazione, nelle parole del Presidente di Forma Futuro, Vincenzo Bernazzoli: “la montagna, il suo sviluppo attraverso la formazione, è da sempre nelle priorità della struttura. Non a caso, è l’unico ente del territorio che da anni ha una sede stabile in montagna: il frutto di una lungimiranza di vedute e di importanti investimenti sulle cose e soprattutto sulle persone, che oggi, anche in un periodo di grande crisi generale, ci permettono di offrire e di avviare con successo una serie di importanti opportunità formative, come il corso professionalizzante da Micologo”. Aggiunge: “sono progetti che nascono da un’ottica di sviluppo che hanno visto negli anni la Regione Emilia Romagna e gli Enti Locali sempre in prima linea, con attenzione al tema del riequilibrio territoriale”.