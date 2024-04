Il progetto di formazione per i docenti delle scuole di montagna

Un grande progetto per le Piccole Scuole di Montagna è reso possibile grazie al contributo regionale, pensato per le scuole dell’Appennino, denominato Progetto Pluriclassi – Azioni per il sostegno e arricchimento delle opportunità nei patti di comunità – PR FSE+ 2021/2027 Priorità 3. Inclusione Sociale – Obiettivo Specifico K.

Il comune di Tizzano Val Parma offre l’opportunità alle Scuole di essere vissute come luoghi preziosi di condivisione dove gli allievi sono protagonisti e possono avvalersi di spazi, metodologie didattiche e proposte innovative pensati per sviluppare l’idea di comunità in una Scuola che è luogo ideale.

Il Progetto Pluriclassi si sviluppa partendo dalla formazione per il corpo docente e si estende poi con numerosi percorsi formativi pensati e strutturati per sviluppare un senso di appartenenza degli allievi al territorio e al fine di accrescere il senso di comunità con tutti i componenti che animano la scuola.

L’Istituto Comprensivo di Corniglio - Comune di Tizzano Val Parma - guidato dalla Dirigente scolastica Dott.ssa Marianna Rusciano, è animato, con appuntamenti settimanali, da numerosi percorsi dedicati ai piccoli allievi. Attualmente i docenti delle scuole primarie di Tizzano e di Lagrimone sono coinvolti nel corso - condotto dal Prof. Tosolini in collaborazione con esperti d’area di Casco Learning - dal titolo Didattica innovativa in gruppi eterogenei. Il percorso affronta la formazione sulla didattica per competenze centrata sulla gestione di gruppi eterogenei e sulle opportunità del digitale. Successivamente saranno progettate e realizzate attività innovative basate sulla didattica per competenze. Infine, sarà organizzato un Seminario conclusivo di restituzione e di riflessione sul percorso svolto e sulla sperimentazione di processi innovativi di apprendimento-insegnamento.

Il percorso per i docenti delle scuole di Lagrimone e di Tizzano, prosegue con la formazione a cura della dott.ssa Lidie Cornetti del Centro Percorsi di Langhirano incentrata sul tema della “Gestione dei dsa nella pluriclasse: dalla neuropsicologia al ruolo della metacognizione in pluriclasse”. I laboratori creativi nelle pluriclassi della scuola primaria di Tizzano Val Parma Sviluppare e accrescere il senso di comunità e il rapporto con il territorio per

rendere la scuola aperta ad una pedagogia diffusa, sono le azioni al fine di valorizzare l’inclusione, la socializzazione e la collaborazione con i diversi attori presenti nell’ambiente, in un clima di collaborazione per promuovere le capacità personali e relazionali degli alunni.

I quattro percorsi laboratoriali organizzati dalla Scuola primaria di Tizzano Val Parma hanno carattere artistico e spaziano dal canto alla narrazione fino alle tradizioni del territorio tra storia e leggenda. Il Progetto IN…CANTO, condotto dalla direttrice della Banda del Tizzone Agosti Chiara, è un efficace strumento formativo di diffusione della musica e del canto corale tra gli allievi, le famiglie ed il territorio. L’esibizione del coro al di fuori dell’ambito scolastico, inoltre favorisce l’opportunità di creare una rete di scambi culturali comuni.

Con il Progetto IMPARIAMO L’ARTE, tenuto dalla maestra d’arte Denise Corbelli, i giovani allievi apprendono, attraverso i mezzi della pittura, il rispetto per l’equilibrio ambientale, la promozione di comportamenti ecosostenibili individuali e collettivi, tra colori e nozioni tecniche che aiutano a migliorare la percezione dello spazio circostante.

Con il laboratorio NARRAZIONI E INCLUSIONE l’obiettivo è creare sentimenti di positività e serenità in una scuola aperta a tutti e che si propone di aiutare a conoscere attività e abilità importanti per vivere in una società multietnica e multiculturale. Laura Ferrari facilitatrice presso il Progetto Scuole e Culture del mondo del Comune di Parma si avvale della fiaba come strumento interculturale che permette di entrare in contatto con le tradizioni dei vari paesi di origine degli studenti.

Si sviluppa intorno alla fiaba anche il Percorso laboratoriale - FIABE INTRECCIATE: RACCONTI DI INCLUSIONE E DIVERSITA’ NEL CUORE DEL MAGICO MONDO DI TIZZANO – durante il quale Silvia Tofani, bibliotecaria presso la biblioteca comunale di Tizzano, avvicina gli alunni, attraverso l’utilizzo di testi tradizionali della cultura italiana, al territorio e all’ambiente naturale della Val Parma. Un anno all’insegna dell’apprendimento attraverso le pratiche artistiche, la cultura aperta e coinvolgente per dare spazio alla libertà di esprimersi e per conoscere approfonditamente il territorio che circonda questi nuovi cittadini di domani per una comunità presente e futura vissuta in armonia.

Arte, Narrazione e Teatro Filosofico nelle Pluriclassi della Scuola Primaria a Lagrimone

L’Arte e il Teatro Filosofico sono gli strumenti pedagogici e di crescita rivolti ai giovani allievi della Scuola Primaria di Lagrimone nel Comune di Tizzano Val Parma, con appuntamenti settimanali per questo secondo periodo scolastico. La creatività entra in classe per affrontare tematiche importanti quali il

cyberbullismo e per avvicinare gli alunni alla narrazione e alla lettura del mondo che li circonda e ai legami che si creano con la natura con ulteriori due percorsi laboratoriali.

Il corpo docente ha ritenuto importante, per quest’anno, porre attenzione e approfondire la dimensione della narrazione per le prime classi e del cyberbullismo per la terza, la quarta e la quinta della scuola primaria. Lo spinoso argomento del Cyberbullismo è affrontato con lo strumento del Teatro

Filosofico e accompagnerà gli allievi di terza, quarta e quinta che affronteranno quello che rappresenta un pericolo già in tenera età con un percorso intitolato “Il mito della caverna: web e social network – un progetto di Teatro Filosofico contro il cyberbullismo”.

Gli allievi di prima e seconda sono impegnati, sempre con incontri settimanali previsti il martedì pomeriggio, in un percorso che pone al centro dell’attenzione la narrazione con il progetto “Atelier delle storie” volto a sensibilizzare alla lettura, attraverso lo strumento del libro e il metodo dell’arte per indagare, conoscere e sperimentare il grande, e talvolta sconosciuto, mondo vegetale con gli alberi che sono visti e conosciuti come compagni abitanti del mondo.

Gli strumenti della creatività saranno complici di avventura per comprendere come il metodo professionale dell’arte visiva possa essere mezzo di comprensione della prospettiva e dell’orizzonte, intesi visivamente e più profondamente come espressione della personalità individuale.

I due percorsi sono stati studiati e progettati dall’Associazione Focus Comunicazione APS che si avvale della collaborazione di esperti nelle singole discipline quali: Simona Del Bono, teatroterapeuta cultrice di filosofia e Maurizio Lucchetta regista e operatore teatrale oltre che educatore per il progetto dedicato al cyberbullismo che trae traccia e ispirazione dal Mito della Caverna di Platone. Ludmila Kazinkina, che ha al suo attivo numerose esposizioni nazionali ed internazionali, affronta con i più piccoli di prima e seconda, il mondo della natura e del rapporto con esso e si concentra sul mondo interiore della natura e di come essa dialoghi con l’individuo in un rapporto più profondo di quel che appare. I due importanti percorsi saranno documentati da immagini e video a cura del fotografo Federico M. Picciani al fine di mantenere testimonianza e traccia del lavoro che verrà svolto. Un reportage che vedrà i bambini protagonisti anche della pratica fotografica, dei concetti fondamentali e della struttura teorica. Nella scuola primaria di Lagrimone sono attivi anche i seguenti laboratori organizzati dalla scuola

Supportare la letto-scrittura nella pluriclasse 1/2

Con l’obiettivo generale di velocizzare il processo di acquisizione e automatizzazione della letto-scrittura. Professionista di riferimento: logopedista del Centro Percorsi di Langhirano Dott.ssa Mesti Eleonora. Sviluppare il metodo di studio nella pluriclasse 3/4/5 Che ha come obiettivo generale quello di strutturare un metodo di studio autonomo veloce ed efficace. Professionista : di riferimento: logopedista del Centro Percorsi di Langhirano Dott.ssa Mesti Eleonora. Laboratorio con Chiara Agosti musicista e Direttrice della Banda del Tizzone collaborerà (insieme alla Banda del Tizzone) con la scuola primaria di Lagrimone in qualità di esperta esterna e condurrà i laboratori di canto corale. E’ proprio il caso di dire che nelle pluriclassi delle scuole del Comune di Tizzano Val Parma dirette dalla Dirigente Scolastica dott.ssa Marianna Rusciano, i percorsi scolastici vengono potenziati e arricchiti da laboratori incentrati sull’inclusione, sull’arte e sulla cultura.