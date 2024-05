Fornasari, il 'papà' dei sampietrini colorati che abbelliscono Parma

Sono in tutto 133 i sampietrini incastonati lungo le vie del centro storico di Parma. Opera di Giuseppe Fornasari, parmigiano esperto del cesello e della lavorazione della ceramica che ha coltivato la passione e il talento nei tre anni di scuola mosaicisti a Ravenna, prima di andare a inseguire i suoi sogni di giovane artista a Berlino. Ci era andato tre volte da turista, ma la vita poi gli ha offerto la possibilità di aprire un laboratorio, che ha tenuto aperto per 26 anni. Ha realizzato commesse giganti in Germania, opere con cui ha coperto centinaia di metri quadrati di superfici. Al Neues Museum, all'isola dei Musei di Berlino dove è conservato il Busto di Nefertiti bombardato durante la seconda Guerra Mondiale e restaurato, Fornasari ha coperto oltre 240 metri quadri di superficie pavimentata con i suoi magnifici mosaici.

Il suo talento è arrivato fino in Santa Sede. Ha collaborato per cinque anni con una ditta di cucine tedesche che gli aveva commissionato oltre 900 metri quadrati di superfici per pianali. Da sistemare in dozzine di cucine sparse per tutto il mondo. Una di queste era quella della cucina romana di Papa Ratzinger, Benedetto XVI. Soddisfazioni che grazie all'arte, Giuseppe si è tolto. Ora ha un piccolo laboratorio in Vicolo al Leon d'oro, in pieno centro a Parma. Da li sforna le sue opere con le quali abbellisce le vie di Parma, impreziosendole con cubotti di ceramica e mosaici colorati davanti a negozi, bar, ristoranti, luoghi iconici. Parmigiani e turisti si fermano per ammirarne la bellezza e farsi rapire dalla curiosità.